登記時間只剩下一天

順利抽到門票的歌迷需要在25日下午1點前到系統繳費才算真正購入門票

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▲back number 8月22日（六）、8月23日（日）台北小巨蛋票價+座位表。（圖／大鴻藝術BIG ART / 超級圓頂SUPER DOME）

日本超知名樂團back number將於8月22日、23日來到台北小巨蛋開唱，演出門票透過實名登記抽選制販售，已於昨（20）日下午1點在Ticket Plus遠大售票系統開抽，登記期限只到明（22）日下午1點，，歌迷把握最後機會，而中選結果將於24日（週五）下午2點公布，，《NOWNEWS今日新聞》為您整理抽票流程，簡單明瞭讓您一次就看懂。back number小巨蛋演唱會共分為7種票價，5280元、4880元、4280元、3280元、2280元、800元、身障400元，已於4月20日下午1點開放在Ticket Plus遠大售票系統登記抽選，想參加的粉絲一定要在4月22日下午1點前到系統完成登記程序，否則有算有錢、有時間也無法得到門票。演唱會的抽選結果將於4月24日下午2點透過Email＋簡訊通知中選，若是兩者通知都沒有收到的粉絲，可以直接登入Ticket Plus遠大售票「會員訂單」查詢，如果訂單頁面出現「待繳款」就代表中獎！不過並不是抽中門票就代表順利取得門票，粉絲需要在4月25日下午1點前到系統結帳，付款方式為信用卡刷卡為主，若是刷卡失敗的粉絲，可以透過虛擬ATM匯款方式完成付款，真正結完帳後才算是訂單成立，沒在期限內付款的粉絲門票將會被釋出，以用於後續販售。日本神級樂團back number日前正式宣布展開首次亞洲巡迴《Grateful Yesterdays Tour 2026》確定首度海外開唱，台北站確定8月22日、8月23日在小巨蛋開唱，成軍於2004年的back number，由主唱兼吉他手清水依與吏、貝斯手小島和也、鼓手栗原壽3人組成，代表作包括〈水平線〉、〈高嶺的花子〉、〈花束〉、〈青春〉等，多首人氣作品深植人心，至今已累積超過30首歌曲突破串流播放破億，展現壓倒性的音樂實力與時代影響力！