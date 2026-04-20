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台北市士林區19日發生一起河堤搶案，一名江姓女子深夜獨自在河堤步道散步時，突遭一名陌生男子從旁竄出，強行搶走手中手機後迅速逃逸，讓她當場嚇壞，隨即報警求助。士林警分局指出，事發於19日晚間23時許，警方接獲通報後立即派員趕赴現場處理，並同步調閱周邊監視器畫面，鎖定一名身穿黑色短袖上衣、長褲的可疑男子。隨後通報線上警網展開攔截圍捕，最終在案發約20分鐘內，於百齡橋下查獲潛姓犯嫌，並依準現行犯逮捕到案。警方進一步了解，潛姓嫌犯案發時因酒醉導致意識模糊，對行搶動機交代不清。全案訊後已依搶奪罪嫌，將其移送士林地檢署偵辦。警方也提醒，民眾夜間應避免單獨前往河堤、公園等偏僻地點，若行經燈光昏暗路段，務必提高警覺並留意周遭環境。若遇可疑情況，應保持冷靜，記下歹徒特徵與逃逸方向，並立即撥打110報案，以確保自身安全。