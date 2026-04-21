中央氣象署今（21）日清晨發布大雨特報，提醒台東及綠島地區對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，有局部大雨發生機率；根據氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」表示，今日至週四（23日）上午各地保持晴時多雲天氣型態，但週四下午將有鋒面接近，一直影響至週六（25日），由北而南轉有局部陣雨或雷雨，全台嚴防大雨發生。
今飆35度高溫！一路熱到週四上午
氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」專欄表示，今晨北臺有鬆散雲層移入，東南部雲層較厚實，東南方海上有較強降水回波，花東有局部降雨。截至5：02各地區平地最低氣溫約在18至20度。
最新歐洲模式模擬顯示，今日各地晴時多雲，白天偏熱，北臺高溫微降，東半部偶有局部短暫雨的機率。各地區氣溫如下：北部18至31度、中部19至33度、南部19至35度、東部20至32度。明（22）日至週四（23日）上午，各地仍晴時多雲、白天偏熱，山區午後偶有局部短暫降雨的機率。
週四下午鋒面接近台灣！連下3天雨：全台轟炸雷雨
進一步觀察發現，週四下午起鋒面接近，中部以北轉有局部陣雨或雷雨的機率。週五（24日）鋒面南下、由北而南轉有局部陣雨或雷雨；週六（25日）仍受鋒面影響，各地區有局部陣雨或雷雨的機率；期間應慎防雷擊、強風、瞬間強降雨。週五、六氣溫下降、北臺轉涼。
週日至下週二（26至28日）鋒面遠離、氣溫升，天氣晴熱。下週三、四（29、30日）南方水氣漸增，大致多雲時晴，中南部山區午後及東半部偶有局部短暫陣雨，仍偏熱。期末各國模式仍持續調整，應繼續觀察。
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氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」專欄表示，今晨北臺有鬆散雲層移入，東南部雲層較厚實，東南方海上有較強降水回波，花東有局部降雨。截至5：02各地區平地最低氣溫約在18至20度。
最新歐洲模式模擬顯示，今日各地晴時多雲，白天偏熱，北臺高溫微降，東半部偶有局部短暫雨的機率。各地區氣溫如下：北部18至31度、中部19至33度、南部19至35度、東部20至32度。明（22）日至週四（23日）上午，各地仍晴時多雲、白天偏熱，山區午後偶有局部短暫降雨的機率。
進一步觀察發現，週四下午起鋒面接近，中部以北轉有局部陣雨或雷雨的機率。週五（24日）鋒面南下、由北而南轉有局部陣雨或雷雨；週六（25日）仍受鋒面影響，各地區有局部陣雨或雷雨的機率；期間應慎防雷擊、強風、瞬間強降雨。週五、六氣溫下降、北臺轉涼。
週日至下週二（26至28日）鋒面遠離、氣溫升，天氣晴熱。下週三、四（29、30日）南方水氣漸增，大致多雲時晴，中南部山區午後及東半部偶有局部短暫陣雨，仍偏熱。期末各國模式仍持續調整，應繼續觀察。