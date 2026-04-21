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▲余天（如圖）打藝人巴掌由來曝光，跟秀場天王豬哥亮有關，上百人都被甩過耳光。（圖／萬星傳播）

余天憶豬哥亮最後通話 沒想到最後一面成遺憾

朱海君低調復出仍避鏡頭 牽手隨行男子引關注

申力安熱戀陳婉若獨子 成名模教母準媳婦

《NOWNEWS今日新聞》今（21）日為讀者整理今天娛樂新聞搶先看：台灣秀場文化紀錄片《高雄有顆藍寶石》掀起一波懷舊熱潮，余天談起故人豬哥亮讓不少觀眾動容；朱海君在風波後逐步回到公開活動，但對鏡頭仍保持高度警覺，而她牽手同行男子身分也引發外界熱議；新生代女星申力安則被爆戀上名模教母陳婉若的獨子，感情動向引發關注。由高雄流行音樂中心出品、楊力州執導的紀錄片《高雄有顆藍寶石》上映後票房已突破百萬元，也勾起不少觀眾對秀場年代的深刻記憶。片中余天談到與「秀場天王」豬哥亮的交情時，回憶對方住院期間曾打電話希望他去探望，沒想到那竟成了兩人最後一次通話，語氣滿是遺憾與不捨，也讓這段情誼格外催淚。導演楊力州則表示，這部作品不只是拍歌廳的興衰，更像替台灣一段表演文化留下入口，讓年輕觀眾也能重新認識那個充滿爆發力的秀場年代。NONO官司風波持續延燒之際，朱海君近來逐步恢復公開活動，不久前現身「玉梅十周年紀念音樂會」演唱，也被拍到演出結束後由男性隨行人員一路陪同離開，舉動相當謹慎。根據報導，朱海君一見媒體便立刻變臉快閃，對鏡頭依舊相當敏感，後續還在台北車站與翁立友短暫聊天後搭車離去。除了音樂會外，也有網友目擊她低調現身電影《高雄有顆藍寶石》首映會，與康康、孔鏘互動輕鬆，但仍不忘揮手示意旁人別拍照，顯示她雖已慢慢回到工作場合，對外界關注仍保持高度防備。24歲的申力安自《未來少女》打開知名度後，星途備受關注，如今感情生活也成為焦點，據悉她正與「名模教母」陳婉若和導演王維明的獨子Len Wang穩定交往，兩人不僅常在社群分享同框照，還一起拍攝穿搭影片，互動自然甜蜜。由於申力安大方標註男友身分，也讓外界驚覺她的另一半正是時尚圈名人之子，報導指出Len Wang早已將她介紹給媽媽陳婉若，戀情獲得家長認可，外界也看好這段感情有機會持續升溫，成為演藝圈新一對受矚目情侶。