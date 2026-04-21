自2021年軍方發動政變、推翻民主政府以來，緬甸已深陷內戰陰影4年之久，不少異議人士、反對團體改為武裝抗議，因而遭到軍政府暴力鎮壓。有英媒報導指出，緬甸軍政府甚至擴大對衛生棉等女性生理用品的禁令，理由是反抗軍會用這類物資治療受傷的戰士，遭人道組織批評，根本是對女性和人權的雙重踐踏。
根據《衛報》報導，女權組織「Sisters2Sisters」主任順雷伊（Thinzar Shunlei Yi）透露，軍方聲稱，人民防衛部隊（People's Defence Force）將生理用品用於醫療用途，墊在腳部和靴子裡，用以吸收汗水和血液。
醫療援助慈善機構「Skills for Humanity」（SFH）創辦人龐恩（Meredith Bunn）則直言，任何有戰地醫療經驗的人都知道，衛生棉根本不適合拿來處理傷口，因為它無法固定，也無法吸收足夠血液、保持傷口清潔，之所以會有這樣的禁令傳出，完全是軍方內部「未受教育、極度厭女的愚蠢之徒」造成的。
分析認為，這類舉措旨在切斷叛軍基本物資供應，屬於「四斷」（four cuts）戰略的一部分。曾在緬甸創立月經教育組織「Pan Ka Lay」的賽拉克（Henriette Ceyrac）指出，婦女因此被迫使用碎布、樹葉或報紙等不夠安全的替代品，暴露在極高的患病風險中，甚至可能導致尿道感染、生殖道感染。雖然女性可以選擇是轉往黑市購買，但1包衛生棉的價格已從原本的3000緬幣飆漲至9000緬幣。
雪上加霜的是，內戰之下，緬甸醫療體系已經崩潰，婦女更難獲得好的醫療照護。順雷伊補充說，婦女感到不適與痛苦，會更不願意參與「政治活動」，而這很可能是軍政府的意圖之一，是一種基於性別實施的暴力。
目前，當地組織正努力分發可重複使用的布衛生棉，但現實是在缺乏乾淨水源清洗的情況下，依然可能引發健康問題，因此拋棄式生理用品仍是首選。而且，月亮杯或衛生棉條等替代性生理用品，在緬甸極為罕見，婦女的選擇並不多。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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醫療援助慈善機構「Skills for Humanity」（SFH）創辦人龐恩（Meredith Bunn）則直言，任何有戰地醫療經驗的人都知道，衛生棉根本不適合拿來處理傷口，因為它無法固定，也無法吸收足夠血液、保持傷口清潔，之所以會有這樣的禁令傳出，完全是軍方內部「未受教育、極度厭女的愚蠢之徒」造成的。
分析認為，這類舉措旨在切斷叛軍基本物資供應，屬於「四斷」（four cuts）戰略的一部分。曾在緬甸創立月經教育組織「Pan Ka Lay」的賽拉克（Henriette Ceyrac）指出，婦女因此被迫使用碎布、樹葉或報紙等不夠安全的替代品，暴露在極高的患病風險中，甚至可能導致尿道感染、生殖道感染。雖然女性可以選擇是轉往黑市購買，但1包衛生棉的價格已從原本的3000緬幣飆漲至9000緬幣。
雪上加霜的是，內戰之下，緬甸醫療體系已經崩潰，婦女更難獲得好的醫療照護。順雷伊補充說，婦女感到不適與痛苦，會更不願意參與「政治活動」，而這很可能是軍政府的意圖之一，是一種基於性別實施的暴力。
目前，當地組織正努力分發可重複使用的布衛生棉，但現實是在缺乏乾淨水源清洗的情況下，依然可能引發健康問題，因此拋棄式生理用品仍是首選。而且，月亮杯或衛生棉條等替代性生理用品，在緬甸極為罕見，婦女的選擇並不多。
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