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▲舒淇在第44屆香港電影金像獎中，以《女孩》獲得新晉導演獎。（圖／舒淇IG@sqwhat）

50歲女星舒淇在日前的第44屆香港電影金像獎中，以《女孩》獲得新晉導演獎，再度獲得肯定。而昨（20）日舒淇也曬出頒獎典禮當天照片，還在最後一張照片默默放閃，分享與老公馮德倫合照，只見他手拿著舒淇的獎盃，一臉驕傲地看向鏡頭，夫妻倆看起來超甜蜜。不少網友還笑說：「姐夫的公仔又要挪一挪了」。舒淇在昨日曬出多張於頒獎典禮拍下的照片，最後一張還偷偷放閃老公馮德倫。只見舒淇換上休閒的服裝，俏皮眨著眼睛指向前方的馮德倫，馮德倫則拿著舒淇獎盃，露出驕傲笑容地看向鏡頭，夫妻倆的互動看起來甜蜜又可愛。由於舒淇日前以電影《女孩》獲得「香港電影編劇家協會2025年度推薦劇本獎」時，馮德倫搞笑說要將自己的公仔挪走，讓妻子放獎盃。而這次再度獲獎，網友也笑說：「姐夫的公仔又要挪一挪了。」並大讚夫妻倆都非常有魅力。舒淇獲獎的好消息，也引來許多圈內好友前來道賀，林志玲、孫芸芸、許茹芸、吳彥祖等人都現身留言區恭喜她。舒淇以自編自導的《女孩》入圍本屆香港電影金像獎最佳導演、編劇、新晉導演等3項獎，最終成功抱走新晉導演獎。事實上，舒淇的演技最早就是香港電影金像獎給予肯定，讓她在1997年以《色情男女》成為最佳新演員與女配角雙料得主，她領取新晉導演獎時，也提到那一次是29年前，自嘲在這一行30幾年，真的是太老了。舒淇在2025年推出的電影《女孩》，是她首部自編自導的劇情長片。該片是以她以年少時的家庭生活為靈感的創作，挖開成長時期的傷口，包括15歲離家出走的掙扎、與酗酒父親相處的壓力，以及成長過程中的家庭陰影，將這些傷疤都勇敢呈現在觀眾眼前。