龍語申與何依霈因台劇《一家團圓》結緣，不只是劇中飾演夫妻，戲外兩人在2023年結婚，今（21）日公開自創品牌問世，砸下7位數資金迎來愛的結晶，何依霈也分享和另一半共事的訣竅，就是工作上理性溝通，生活中則回到單純的相處。

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何依霈自創保養品牌　砸百萬和老公迎愛的結晶　

何依霈坦言，這段時間除了拍戲之外，幾乎將所有時間投入品牌的成立，她直呼過了30歲之後，肌膚狀態明顯改變，需求變得更高、更挑剔，因此想自己投入保養品的市場。

談到夫妻經營感情與事業分工，兩人表示會刻意將伴侶與夥伴的角色分開，工作上維持理性溝通，生活中則回到最單純的相處。分工也相當自然，一人偏向品牌方向與決策，一人負責內容與對外溝通，在彼此有共識、目標一致的前提下，許多事情自然不需要爭。

對於浪漫與驚喜，兩人笑說其實一直都在，只是更偏向生活感，像是突然準備一頓飯或一份小禮物，不一定盛大，但能讓對方感受到被在意；當然也曾出現想製造驚喜卻變成驚嚇的時刻，如今回頭看反而都成為有趣的回憶。

▲龍語申（左）和何依霈在工作上、家庭中都是密不可分。（圖／Renasu提供）
▲龍語申（左）和何依霈在工作上、家庭中都是密不可分。（圖／Renasu提供）


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李欣容編輯記者

畢業於世新大學新聞學系，大學時曾在美妝雜誌《大美人》實習，畢業後任職於《ETtoday》近6年，目前為《今日新聞》NOWNEWS新聞處娛樂中心記者，長期關注戲劇、名人相關動態，擅長撰寫人物專訪，在這些好看的電視劇背...