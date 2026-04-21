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▲LISA第4度登上科切拉舞台，前三次是以BLACKPINK和個人SOLO名義，今年則是和Anyma同台演出。（圖／IG@irisvanherpen）

2026年Coachella科切拉音樂節迎來第二個週末，首日晚間由上週因天候因素延期演出的世界百大DJ Anyma正式登上主舞台，吸引大批樂迷關注。而韓國人氣女團BLACKPINK成員LISA則以驚喜嘉賓身分現身，首度與Anyma同台演唱雙方合作新曲〈Bad Angel〉，LISA化身末日白天使，瞬間將現場氣氛推向最高點，也成為當晚最受矚目的演出橋段，更是她第4次登上科切拉舞台，創下KPOP藝人歷史。隨著〈Bad Angel〉前奏響起，現場掀起高潮，舞台大螢幕率先出現巨大機械天使形象，接著LISA宛如從虛擬世界走入現實般登場，虛實交錯的演出設計帶來強烈視覺震撼，也讓全場觀眾驚呼連連。Anyma向來以結合電子音樂、沉浸式舞台設計與高規格CGI視覺效果聞名，在Coachella演出果然同樣也展現強烈未來感。LISA重現〈Bad Angel〉MV中的末日天使概念造型，以一頭銀白色長直髮搭配齊瀏海亮相，身穿銀色金屬感高衩連身服與亮面長靴，展現冷冽又華麗的未來風格。服裝採用鏤空與立體骨架線條設計，外罩帶有幻彩效果的透明披風，在燈光照射下折射出七彩光澤，隨著舞步擺動宛如羽翼展開，成為舞台另一大亮點。演出過程中，LISA在延伸舞台自信走位，唱至副歌時披風隨風揚起，與背後巨型機械天使視覺相互呼應，讓〈Bad Angel〉歌曲概念完整呈現。台下尖叫聲幾乎蓋過節拍聲浪，觀眾紛紛舉起手機記錄這一刻。歌曲結束後，LISA簡短向觀眾致意，並走向主舞台與Anyma擁抱，畫面迅速在各大社群平台瘋傳。值得一提的是，此次演出也是LISA第四度登上Coachella舞台，成為史上首位達成此紀錄的K-pop藝人，再次寫下里程碑。從BLACKPINK團體演出到個人身份持續活躍國際舞台，LISA以穩定實力與鮮明風格持續拓展全球影響力，也讓外界更加期待她接下來的音樂作品。