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aespa 8/11來台開唱 是海外首場演出！

▲aespa將於8月11日來台舉辦演唱會。（圖／X@aespa@aespa_official）

SM當紅女團aespa由Karina、Giselle、Winter、寧寧組成，曾來過台灣出席尾牙、拼盤演唱會以及舉辦專場，今（21）日再次宣布展開2026至2027年全新世界巡演，將巡迴25個地區，台灣場確定8月11日在台北舉辦，但詳細時間、地點、售票細節以及主辦單位未定，粉絲請於日後等官方公告。aespa稍早在各大社群公開新巡演《2026-27 aespa LIVE TOUR - SYNK :從2026年8月開始一路舉辦到2027年2月，根據海報公開的行程，會先從8月7日至8日首爾場揭開序幕，接著於11日來到台北開唱，9月至10月則將巡演巴西聖保羅、智利聖地牙哥、墨西哥聖米格爾德阿連德、墨西哥城，以及加拿大哈密爾頓、美國艾爾蒙地、華盛頓特區、亞特蘭大、邁阿密、達拉斯、洛杉磯、奧克蘭、西雅圖、溫哥華等北美與南美主要城市。之後在2027年1月，還將接續展開歐洲巡演，造訪英國曼徹斯特、倫敦、荷蘭阿姆斯特丹、瑞典斯德哥爾摩、丹麥哥本哈根、德國柏林、義大利米蘭、西班牙巴塞隆納、法國巴黎，總計將前往25個地區。另外，aespa將於5月29日發行新專輯《LEMONADE》，在此之前，她們會先在25日至26日在日本東京巨蛋舉辦《2026 aespa LIVE TOUR - SYNK : aeXIS LINE - in JAPAN 》演唱會。