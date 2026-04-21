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「星星相遇」滑雪專案強勢回歸！星宇航空與日本高端度假品牌星野集團，推出2027年冬季的滑雪專案，精選北海道TOMAMU與仙台磐梯山兩大人氣雪場，分別為每人NTD65,800起、NTD68,800起；即日起至7月31日報名付訂金，可享早鳥優惠折扣NTD1,500元。星宇航空再度攜手星野集團推出升級版「星星相遇滑雪專案」。北海道TOMAMU滑雪專機五天四夜行程，將於2027年1月5日與3月9日出發，每梯限量200席。TOMAMU以優質雪況與從初學者到高級滑雪者都能享受的29條雪道著稱，是北海道指標性粉雪聖地。旅客將連續入住星野TOMAMU度假村四晚，行程除安排每日早餐外，另提供日幣5,500元晚餐餐券一張，讓旅客自由探索度假村內多樣餐飲選擇。滑雪安排方面，包含三日滑雪吊椅券與全套裝備租借，同時提供機場來回接送，讓整體行程更加便利順暢。東北地區則推出仙台磐梯山溫泉滑雪行程，分別為2027年1月3日出發五天四夜，以及1月10日出發六天五夜，每梯限量30席。旅客全程入住星野集團磐梯山溫泉飯店，於群山與雪景環繞中，享受溫泉與滑雪交織的冬季時光。行程內容包含每日早晚餐、滑雪吊椅券及全套滑雪裝備租借，並加贈毛帽、風鏡與手套，降低旅客準備門檻。另安排機場接送及最後一日的在地一日遊行程，讓旅客在滑雪之餘，也能深入體驗東北地區文化魅力。本次滑雪專案持續以「一站式體驗」為核心，整合高品質航班、住宿到滑雪活動，讓無論初次接觸滑雪或具備經驗的旅客，都能安心享受雪地假期，滿足不同旅遊族群的需求。