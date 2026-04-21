45歲男星陳冠希曾因帥氣的高顏值，被譽為「千禧男神」。不料近期卻多次被拍到顏值大不如前，還被笑說撞臉日本動漫《名偵探柯南》裡的毛利小五郎。而近日，陳冠希在洛杉磯某間中餐廳談到國外中餐廳的料理傳承，竟變得幾乎讓網友認不出來。只見他雖然戴著帽子，但髮色明顯灰白、臉上不僅有皺紋，還有許多斑點，氣色也看起來不佳，蒼老模樣讓網友驚呼：「歲月真的是把殺豬刀」，還有人指出他撞臉68歲中國演員趙本山。

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳冠希近日現身洛杉磯的一家中餐廳，討論關於國外中餐廳料理的傳承，不過比起談話內容，大家更注意到是陳冠希的變化。只見曾被稱作是「千禧男神」的他，年僅45歲就看起來非常蒼老，不只頭髮明顯灰白、臉上多出許多皺紋及斑點，皮膚狀態跟以前差很多，就連氣色都看起來很不好，被網友形容精氣神全無。

▲45歲陳冠希（左）近況曝光，被說撞臉68歲趙本山（右）。（圖／微博@星聞快遞、微博@王冬）
▲45歲陳冠希（左）近況曝光，被說撞臉68歲趙本山（右）。（圖／微博@星聞快遞、微博@王冬）
陳冠希45歲超蒼老　網驚：經歷了什麼？

許多網友都驚訝陳冠希才45歲，就看起來格外蒼老，還指出他撞臉68歲中國演員趙本山，紛紛表示：「怎麼看起來這麼老？普通人46歲都看起來比他年輕」、「我的天啊，陳冠希這些年到底經歷了什麼，比普通人還憔悴」、「感覺氣質沒了，所以看起來都不一樣了」。

陳冠希男神風采消失　回歸家庭當好爸爸

陳冠希在千禧年間是香港影壇最被力捧的英俊小生之一，他的模樣俊俏卻有叛逆的特質，迷翻大批少女粉絲。然而，在「艷照門」事件後，他的形象大跌，在香港演藝界也沒了發展機會，之後生活重心轉移到個人潮牌。2017年陳冠希與名模秦舒培結婚後，更變為好丈夫、好爸爸的形象，似乎也因此對於外貌不再追求。

而這也不是陳冠希的外貌第一次引發熱議，在女兒Alaia出生後，陳冠希為了陪伴她成長而推掉商業演出，心甘情願回歸家庭，也因此與在意外表形象的演藝界人士大不相同，他也不太會拒絕路人的合照要求，作風隨和，讓人有不錯的印象，只是這也代表他很難一直以最完美的狀況出現，歲月絕對會在他的臉上留下痕跡，讓見識過他昔日丰采的粉絲不得不感嘆。

資料來源：微博

相關新聞

陳冠希45歲顏值垮？日本滑雪皺紋顯滄桑　被稱撞臉鬍子男星陳勳奇

陳冠希帶妻女參加婚禮！竟留起八字鬍　粉絲狂喊：撞臉毛利小五郎

陳冠希不怕變老！北海道全素顏被捕獲　陪女兒滑雪根本超暖潮爸

陳冠希豔照門毀了阿嬌！王晶隔17年重提外流關鍵：不是修電腦害的

王心鈿編輯記者

畢業於澳洲Griffith University，主修Public Relations and Communications（公共關係與傳播），副修Screen Studies（電影研究），現為《今日新聞》NOWNEWS新聞處編輯，從事新聞工作近3年。長期關注娛樂、時事等相關...