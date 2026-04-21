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▲45歲陳冠希（左）近況曝光，被說撞臉68歲趙本山（右）。（圖／微博@星聞快遞、微博@王冬）

45歲男星陳冠希曾因帥氣的高顏值，被譽為「千禧男神」。不料近期卻多次被拍到顏值大不如前，還被笑說撞臉日本動漫《名偵探柯南》裡的毛利小五郎。而近日，陳冠希在洛杉磯某間中餐廳談到國外中餐廳的料理傳承，竟變得幾乎讓網友認不出來。只見他雖然戴著帽子，但髮色明顯灰白、臉上不僅有皺紋，還有許多斑點，氣色也看起來不佳，蒼老模樣讓網友驚呼：「歲月真的是把殺豬刀」，還有人指出他撞臉68歲中國演員趙本山。陳冠希近日現身洛杉磯的一家中餐廳，討論關於國外中餐廳料理的傳承，不過比起談話內容，大家更注意到是陳冠希的變化。只見曾被稱作是「千禧男神」的他，年僅45歲就看起來非常蒼老，不只頭髮明顯灰白、臉上多出許多皺紋及斑點，皮膚狀態跟以前差很多，就連氣色都看起來很不好，被網友形容精氣神全無。許多網友都驚訝陳冠希才45歲，就看起來格外蒼老，還指出他撞臉68歲中國演員趙本山，紛紛表示：「怎麼看起來這麼老？普通人46歲都看起來比他年輕」、「我的天啊，陳冠希這些年到底經歷了什麼，比普通人還憔悴」、「感覺氣質沒了，所以看起來都不一樣了」。陳冠希在千禧年間是香港影壇最被力捧的英俊小生之一，他的模樣俊俏卻有叛逆的特質，迷翻大批少女粉絲。然而，在「艷照門」事件後，他的形象大跌，在香港演藝界也沒了發展機會，之後生活重心轉移到個人潮牌。2017年陳冠希與名模秦舒培結婚後，更變為好丈夫、好爸爸的形象，似乎也因此對於外貌不再追求。而這也不是陳冠希的外貌第一次引發熱議，在女兒Alaia出生後，陳冠希為了陪伴她成長而推掉商業演出，心甘情願回歸家庭，也因此與在意外表形象的演藝界人士大不相同，他也不太會拒絕路人的合照要求，作風隨和，讓人有不錯的印象，只是這也代表他很難一直以最完美的狀況出現，歲月絕對會在他的臉上留下痕跡，讓見識過他昔日丰采的粉絲不得不感嘆。