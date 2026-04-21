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行政院長卓榮泰今（21）日表示，新興預算718億，等等總預算付委就處理，今天就會馬上處理，讓中央地方公務體系都能夠運用。綠委吳思瑤今質詢時，關心總預算議題，針對警消、軍人加薪，兩院同意共推修法，是否半年內就會啟動？卓榮泰說，是，立委無法增加預算的，但如果大幅增加政府支出需要諮詢行政院，並諮詢它的資金來源，這必須是法律憲法程序，過去若干案子、法律案沒有這樣做，如果這次朝野協商建立這樣的條件跟共識，由兩院提出預算、由立法院提出建議、行政院衡量國家財政永續個公平性跟衡平性，當然會從照顧人民來著手。卓榮泰也說，對於新興預算718億，行政院早表示，只要預算付委就進入實質審查，中間抽出來的部分，行政院就會馬上處理，今天就會馬上處理，等等付委就處理，中央地方公務體系都能夠如續運用。718億元新興計畫預算是指立法院日前表決通過國民黨團、民眾黨團所提「115年度總預算案新興資本支出及計畫動支案」，針對TPASS通勤月票、公保生育給付差額補助、國家藥物韌性整備計畫、治水、AS-365N海豚行跡對升級中程計畫、排水、高屏2快等38項新興計畫，金額約718億元，同意行政院先行動支。