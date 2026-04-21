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▲灰狼在當家球星「蟻人」愛德華茲（Anthony Edwards）與蘭德爾（Julius Randle）聯手帶領下展開瘋狂反撲，最終灰狼以119：114在客場帶走勝利。（圖／路透／達志影像）

▲老鷹老將CJ麥凱倫（CJ McCollum）接管比賽，全場狂轟32分，並在終場前投進關鍵的後撤步中距離。這不僅是他個人自2022年來首次在季後賽單場超過30分，同時也以前兩戰合計58分的表現，登上老鷹隊史第二。（圖／美聯社／達志影像）

▲騎士三巨頭火力全開，米契爾（Donovan Mitchell）砍下全場最高30分。（圖／美聯社／達志影像）

2025-2026年NBA季後賽首輪火熱開打中，今（21）日一共進行三場賽事。已經手握1勝的丹佛金塊在一度領先多達19分的情況下，慘遭愛德華茲（Anthony Edwards）率領灰狼逆轉；紐約尼克同樣在主場麥迪遜花園廣場滑鐵盧，1分之差不敵老鷹；而克里夫蘭騎士則靠著哈登（James Harden）創下多項歷史里程碑的表現，擊敗暴龍取得系列賽2：0領先，戰局最為明朗。丹佛金塊今日坐鎮主場迎戰明尼蘇達灰狼。首節金塊火力全開，穆雷（Jamal Murray）與哈達威（Tim Hardaway Jr.）外線連發，甚至出現單節3次4分打的罕見景象，帶領金塊打出17：0高潮，一度領先達19分。然而，灰狼展現極強韌性，當家球星愛德華茲（Anthony Edwards）帶傷上陣狂飆30分、10籃板，聯手蘭德爾（Julius Randle）的24分發動反撲。金塊末節進攻當機，約基奇（Nikola Jokic）雖繳出24分、15籃板、8助攻的準大三元數據仍無力回天。終場灰狼以119：114逆轉勝出，將系列賽大比分扳成1：1。東區強權紐約尼克今日在主場迎戰亞特蘭大老鷹。尼克前三節掌握主動，靠著唐斯（Karl-Anthony Towns）在內線威脅，先發五虎得分全數上雙，一度領先多達14分。未料第四節風雲變色，尼克單節僅命中3球、進帳15分。老鷹老將CJ麥凱倫（CJ McCollum）接管比賽，全場狂轟32分，並在終場前投進關鍵的後撤步中距離。這不僅是他個人自2022年來首次在季後賽單場超過30分，同時也以前兩戰合計58分的表現，登上老鷹隊史第二，僅次於崔楊（Trae Young）。尼克防守悍將阿努諾比（OG Anunoby）最後兩罰全失錯失超前機會，布里吉斯（Mikal Bridges）最後一擊絕殺未果，尼克終場以106：107一分憾負，系列賽同樣來到1：1平手。克里夫蘭騎士今日主場迎戰多倫多暴龍，展現要橫掃季後賽的企圖心。騎士三巨頭火力全開，米契爾（Donovan Mitchell）砍下全場最高30分，莫布里（Evan Mobley）貢獻25分並達成季後賽生涯400分里程碑。此外，騎士當家一哥哈登更是迎來紀錄之夜，全場14投9中攻下28分，外加5抄截。此役過後，哈登季後賽總助攻數升至歷史第7、得分20+場次升至歷史第15、抄截數也躍居歷史第10。反觀暴龍主力英格拉姆（Brandon Ingram）全場15投僅3中徹底迷航，最終騎士以115：105獲勝，系列賽取得2：0領先優勢。