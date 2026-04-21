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收容所橘白貓「見人就揮手」！背後原因惹淚：只想被選中

▲Vitamin C只要一見到人靠近，就會站玻璃窗前狂揮手。（圖／IG@saveadogscheme）

橘貓揮手爆紅吸百萬人搶看！發生奇蹟找到新家了

澳洲近日有隻橘貓揮手影片在網路上爆紅，這隻橘貓名叫Vitamin C，只要有人經過或靠近牠，Vitamin C便會立刻衝到玻璃窗前，不斷用牠的貓掌狂揮手。這一幕看似可愛，但背後其實暗藏心碎真相，Vitamin C維持揮手的行為只是為了被看見，希望能夠被選中，找到新的家庭，並已經揮手長達2個月了，讓眾人不捨直喊「請哪位好心人收養他吧！」近日澳洲收容所Save-A-Dog Scheme在IG貼出一段影片，畫面中有著名叫Vitamin C的可愛橘白貓，只要一有人靠近牠，便會立刻衝到玻璃窗前，並開始不斷在玻璃上拍打，像揮手又像在敲門，似乎想要獲得路人的注意。但這看似可愛的畫面，背後竟藏滿心酸原因。根據收容所工作人員表示，Vitamin C的行為並指示因為想撒嬌，持續這樣的動作已經長達2個月了，工作人員解釋「兩個月來，只要有人經過牠的籠子，牠就會立刻站起來拍玻璃，牠只是想讓自己被看見，希望能被選中帶回家。」該支影片曝光後，瞬間引起大量網友迴響，至今已超過103萬觀看次數、超過3.2萬人按讚，不少人都因這幕感到難過，不捨留言「祈禱這個小傢伙能趕快被領養」、「希望牠能找到永遠的家，牠太可愛了」、「請哪位好心人收養他吧」。不過收容所也傳來好消息，提到原本Vitamin C一直乏人問津，直到這次影片在社群媒體上爆紅，出現許多有意願收養Vitamin C的好心人，最後Vitamin C也幸運找到新的家庭。收容所也希望大家能持續關注收容所消息，一同幫助有需要的動物們。