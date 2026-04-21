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▲宋承炫在IG出曬超音波照，親自宣布當爸好消息。（圖／宋承炫IG@soow456）

33歲韓星宋承炫於2019年退出FTISLAND後，便漸漸淡出演藝圈，並在2024年宣布隱退，同年迎娶圈外女友，現在定居於美國紐約生活。而今（21）日，他在社群驚喜發出兩張超音波照，親自宣布將當爸的好消息，還暖心告白：「我們的小太陽。」宋承炫在今日突然於IG，發出兩張有明顯嬰兒輪廓的超音波照，公開宣布即將當爸的好消息，他也暖心告白即將出生的孩子，「馬上就要見面了，我們的小太陽。」流露出滿滿的期待。粉絲們也紛紛獻上祝福：「真的太恭喜了」、「又一位昔日偶像當爸了，恭喜。」宋承炫於2009年加入FTISLAND正式出道，他在團內接替原成員吳元斌的位置，擔任副主唱、吉他手及Rapper，憑藉帥氣五官與在綜藝節目中坦率、有話直說的個人魅力，迅速累積了大量人氣與忠實粉絲。在團體活動期間，宋承炫也積極拓展個人演藝事業，參與了多部音樂劇、網劇及電影，如《騷動青春》、《Rhapsody for the Dead》等的演出，展現了作為演員的潛力。2019年底，宋承炫與經紀公司FNC娛樂合約到期，他選擇不再續約並退出FTISLAND，希望將重心全面轉向演員之路。然而在退團5年後，宋承炫於2024年2月無預警透過個人社群宣布「退出演藝圈」。他坦言在轉型演員的過程中面臨了許多艱難與壓力，因此決定放下藝人身份，離開韓國，前往美國展開全新的平民生活，並在同年迎娶圈外人女友，邁入人生下一個階段。而去年他宣布將開設韓國餐廳，從藝人轉型為餐飲業者，正式擺脫偶像光環。