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拚30年只領1.9萬老年年金 吳淡如揭殘酷現實

坐等退休金、養兒防老？吳淡如：這套邏輯已崩潰

▲吳淡如（如圖）直言勞保年金只能提供「基本生存」，如果沒有個人的理財投資計劃，極易陷入老後貧窮的困境。（圖／吳淡如臉書）

退休金不夠用 吳淡如鬆口：財商已是生存必修課

2025年勞保老年年金日前公布統計數據，勞工平均投保年資為30.08年，平均給付金額約1.9萬元，話題引發熱議。對此，善於投資理財的作家吳淡如近日在臉書上發文，直言「在物價通膨、健保自費項目增加的未來，這筆錢甚至可能連支付專業看護的一半薪水都不夠」，她認為光靠等著領退休金是不夠的，財商已是現代人的生存必修課，她曾分析如果20多年前每個月存入一萬元到ETF，現在就會有千萬元，成為活得越老越能夠掌握自己人生尊嚴的人。吳淡如表示近期看了一篇報導，標題寫著「單靠勞保，晚年難保」，內容則揭開了台灣退休制度的殘酷現實，勞工平均投保年資長達30年以上，每月領取的平均金額卻僅有 19,312 元。對此，她認為勞保年金只能提供「基本生存」，過幾年通膨持續下去，那該怎麼辦？吳淡如懂得如何投資理財，她直言「如果沒有個人的理財投資計劃，極易陷入老後貧窮的困境」，過去大家總認為好好工作、領退休金加上養兒防老是理所當然，但在高通膨與少子化的衝擊下，這套邏輯已經崩潰。未來將面臨物價通膨、健保自費項目增加的考驗，不到2萬元的津貼，可能連支付專業看護的一半薪水都不夠。她曾在財商課程裡提到，如果20多年前每個月存入一萬元到ETF，現在就會有千萬元；如果能夠維持著同樣的年化報酬率，每個月領息過活一個月也會有八萬元。吳淡如表示勞保本身的設計是社會底層保險，而真正的風險在於「理財覺醒得太晚」，大家都知道退休金不夠，而財商已是現代人的生存必修課，懂得規劃才能成為活得越老，越能夠掌握自己人生尊嚴的人。根據勞保局最新統計，截至2025年12月底，全台領取老年年金的人數已突破201萬人，國人平均投保年資達30.08年，然而到了退休能請領老年年金時，平均每月僅領19,312元，連2萬元都不到，在通膨壓力與生活成本持續攀升的情況下，別說享受退休生活，連維持基本開銷都顯得有些吃力。