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南投縣草屯鎮李姓老農，前年代表草屯鎮農會參加全國稻米達人選拔，勇奪非香米組金牌，獲農業部和草屯鎮農會頒發60萬元獎勵金，沒想到這筆比賽獎金被納入所得計算，勞保局通知超出老農津貼排富門檻，老農津貼停發一年，一口氣損失10萬元津貼，讓他錯愕「到底是獎勵還是懲罰？」未來誰還敢參加比賽。立委馬文君今（21）日陪這名倒楣的老農民李啟元開記者會，他為了參加比賽投入大量心力，從田間管理、栽培技術到品質全面提升，改善台梗9號米的口感與風味，2024年代表南投縣參加台灣稻米達人選拔，在激烈的全國競爭奪下冠軍榮耀。李啟元說，要拿全國冠軍相當困難，一生可能只有一次。得獎後農業部頒發30萬元獎金，草屯鎮農會也頒30萬元獎金。不料這60萬元獎金被列入「非農業所得」，已達老農津貼非農業所得每年50萬元以上的排富條款，導致68歲的他今年無法領到每月8110元的津貼，全年恐損失約10萬元。馬文君指出，政府設置農業競賽與獎勵制度的原意，是鼓勵農民精進技術，帶動整體農業發展。比賽獎金卻與老農津貼排富條款產生衝突，顯然違背政策初衷，若農民擔心影響津貼不敢參賽，政府提升產業競爭力的政策目標恐將大打折扣，農業部應該正視制度矛盾，研議彌補老農所受的損失，並通盤檢討制度。但農業部處理的方式，竟是要求農民提出2年前比賽成本和必要費用的相關單據，作為農業收入扣除依據。但要求一個老人家臨時回溯、整理相關單據，實務上困難重重，讓人質疑主管機關解決問題的誠意不足。