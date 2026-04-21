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10元生活小物超方便 有它一覺睡超飽

家電讓生活更舒適 有人更注重體驗

▲有人認為電熱毯超好用，在身體不舒服的時候都靠它緩解。（示意圖／記者徐銘穗攝）

有什麼事物可以為生活增添方便性，又不用花大錢呢？有民眾在Threads上好奇詢問，有什麼東西很便宜，但是能讓生活品質大幅改善，引發眾人熱議，有些人認為是生活用品，像是耳塞、漱口杯等，還有人認為是家電，如電毯、冷氣等。現在科技進步，生活用品、家電等物品推陳出新，讓生活越來越方便，原PO就在Threads發文詢問，「有什麼東西很便宜，但讓你生活品質有大幅改善？」吸引不少人紛紛留言發表看法，有人認為是日常生活使用的小物，像是「」、「眼鏡耳朵後面用的防滑鉤，眼鏡完全不會下滑」。生活類用品還有「」、「水槽濾網！之前不知道有這個東西，想到吃不完的湯湯水水倒進水槽，還要清那個不鏽鋼濾網就覺得很煩，尤其是那個小圓孔卡渣清超煩，有了這個之後超方便」、「濕式衛生紙，痔瘡患者福音」、「眼罩」、「、「衛生紙架」。也有人推薦食物，「，還沒有發薪水之前，泡麵就是月底的精神食糧」、「奇亞籽，把我多年來的便秘問題一下就解決，現在每天都固定時間順暢的便便」、「狼牙棒滾筒」、「水」、「」。不少人認為家電是讓生活品質變好的物品，像是「空氣清淨機」、「DC電扇，比傳統AC電扇安靜太多」、「，陪我度過A流發冷、冬天手腳冰塊、月經來肚子痛的每個moment」、「濾水器」、「我這條命是冷氣給的」。許多家中有養寵物的人覺得，寵物是讓生活變得更好的關鍵，還有其他人注重串流訂閱、體驗等，「，一杯飲料的錢換一整個月的快樂，學生價甜甜」、「Steam推出的家庭功能」、「演唱會票」、「陽光，還免費，大晴天的時候心情好多了」。