屏東小琉球出現機車座墊集體掀開的奇景，近日有民眾曬出一整排機車座墊全掀的畫面，引起網路熱議。有內行人分享，這是當地為避免座墊曝曬過熱的習慣做法，否則直接騎乘會出現「火燒屁股」。租車業者也說明，4至10月氣溫常超過35度，掀座墊可避免燙傷並保持安全帽乾燥，類似情況在澎湖、綠島等離島也相當常見，成為夏季特有景象。
小琉球夏天奇景！整排機車坐墊全掀 原因曝光太聰明
有網友在臉書粉專「路上觀察學院」分享照片，只見某海鮮餐廳外停滿機車，但與一般停車情況不同，大多數車輛的座墊都被掀起，車廂內的安全帽清楚可見，只有少數機車維持關閉狀態。
原PO指出，這種情況在小琉球並非個案，而是幾乎所有人默契十足的共同做法，「不用約定！大家都會這樣做……而這次不做馬上會後悔……肯定唉唉叫！」主因就是島上日照強烈，機車座墊長時間曝曬後溫度飆升，若未先處理直接坐上去，很容易出現「火燒屁股」的狀況，因此才會在離開前將座墊掀開降溫。
貼文曝光後引發大量回應，不少人分享親身經驗，「預防屁股鐵板燒」、「這招真的很有效」、「我去外島玩也都這樣，反正車子都租的，除了安全帽也不會有別的東西」、「第一次看到不知道，還很貼心地幫大家關起來，結果我來牽車時，火燒屁股」、「不信的騎上車就會聞到煎蛋的香味」、「沒有蓋上的話，男生坐上去會變成三大男高音」。對此，
有租車業者出面說明，小琉球旅遊多以租機車環島為主，每年4月至10月氣溫常超過35度，加上黑色座墊吸熱明顯，「我們這裡噴水不到一分鐘就乾了」，為避免遊客直接接觸高溫座墊造成不適甚至燙傷，才會採取將座墊掀開的方式減少日照直射，同時也能讓車廂內的安全帽保持乾燥，達到一舉兩得的效果。
台灣離島熱爆！澎湖、綠島也照做防高溫 醫師示警恐燙傷
事實上，這樣的停車方式並非小琉球獨有，在澎湖、綠島等離島夏季同樣常見。《NOWNEWS今日新聞》曾訪問澎湖民眾陳小姐，她表示：「如果不這樣掀開椅墊的話，就會燙到根本沒辦法坐下，不過那也是因為遊客都是租機車環島，裡面不會擺放什麼貴重物品，不然像在台北的話就算怕燙，還是不會在夏天這樣掀起椅墊，算是澎湖一個蠻特別的奇景啦！」
不過，也有網友提出不同看法，認為座墊打開雖可降溫，但仍存在風險，「一個午後雷陣雨就完蛋了」、「可以順便曬車廂但是如果有意外，比如説鳥、雨，就…」，同時也分享替代方式，「我看過有人教放塊大毛巾，效果很好，既可防曬坐墊、下雨了還能吸水」、「我是要騎的時候才把布拿來墊，騎一段路就不會燙了就能收」、「我都會帶水，澆一澆就好了，萬一有鳥屎也可以處理」。
皮膚科醫師游鴻儒過去曾指出，機車座墊在長時間日曬下，表面溫度可能高達80度，而人體皮膚可承受範圍約在55至60度之間，一旦超過就有燙傷風險，尤其大腿內側皮膚較為敏感，更容易受傷，因此最好還是做好防燙措施，避免受傷影響出遊興致。
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有網友在臉書粉專「路上觀察學院」分享照片，只見某海鮮餐廳外停滿機車，但與一般停車情況不同，大多數車輛的座墊都被掀起，車廂內的安全帽清楚可見，只有少數機車維持關閉狀態。
原PO指出，這種情況在小琉球並非個案，而是幾乎所有人默契十足的共同做法，「不用約定！大家都會這樣做……而這次不做馬上會後悔……肯定唉唉叫！」主因就是島上日照強烈，機車座墊長時間曝曬後溫度飆升，若未先處理直接坐上去，很容易出現「火燒屁股」的狀況，因此才會在離開前將座墊掀開降溫。
有租車業者出面說明，小琉球旅遊多以租機車環島為主，每年4月至10月氣溫常超過35度，加上黑色座墊吸熱明顯，「我們這裡噴水不到一分鐘就乾了」，為避免遊客直接接觸高溫座墊造成不適甚至燙傷，才會採取將座墊掀開的方式減少日照直射，同時也能讓車廂內的安全帽保持乾燥，達到一舉兩得的效果。
台灣離島熱爆！澎湖、綠島也照做防高溫 醫師示警恐燙傷
事實上，這樣的停車方式並非小琉球獨有，在澎湖、綠島等離島夏季同樣常見。《NOWNEWS今日新聞》曾訪問澎湖民眾陳小姐，她表示：「如果不這樣掀開椅墊的話，就會燙到根本沒辦法坐下，不過那也是因為遊客都是租機車環島，裡面不會擺放什麼貴重物品，不然像在台北的話就算怕燙，還是不會在夏天這樣掀起椅墊，算是澎湖一個蠻特別的奇景啦！」
不過，也有網友提出不同看法，認為座墊打開雖可降溫，但仍存在風險，「一個午後雷陣雨就完蛋了」、「可以順便曬車廂但是如果有意外，比如説鳥、雨，就…」，同時也分享替代方式，「我看過有人教放塊大毛巾，效果很好，既可防曬坐墊、下雨了還能吸水」、「我是要騎的時候才把布拿來墊，騎一段路就不會燙了就能收」、「我都會帶水，澆一澆就好了，萬一有鳥屎也可以處理」。
皮膚科醫師游鴻儒過去曾指出，機車座墊在長時間日曬下，表面溫度可能高達80度，而人體皮膚可承受範圍約在55至60度之間，一旦超過就有燙傷風險，尤其大腿內側皮膚較為敏感，更容易受傷，因此最好還是做好防燙措施，避免受傷影響出遊興致。