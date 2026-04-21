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▲響應世界地球日，蝦皮直營攜手 COFFEE LAW 送蝦皮種子紙，邀請用戶一同種下植栽，從日常小行動開始支持永續。（圖／蝦皮提供）

隨著世界地球日前夕，電商平台網購包裝減量議題再度受到市場關注。蝦皮購物昨（20）日宣布，去年推出的「環保無包裝」服務將擴大開放至全站賣家，並正式納入隔日到貨服務，在滿足消費者對配送速度需求的同時，進一步推動綠色物流普及。蝦皮購物表示，「環保無包裝」不使用額外外箱及一次性包材，包裹以商品原包裝進行配送；此服務自上線以來，已累積超過400萬名用戶使用。蝦皮購物企業品牌形象資深部長廖君凰表示，此模式可減少賣家的出貨成本與時間，也免去買家處理包材的麻煩。她指出，此次升級開啟隔日到貨，主要是為了回應市場對物流效率的期待，讓綠色消費更普及，並推動永續、便利與速度並行。為了推廣此服務，蝦皮購物也於世界地球日前夕發布全新形象影片，邀請藝人小鐘以生活化的魔術演繹「把外箱變不見」的概念，向大眾傳達減量包裝理念，強調綠色網購不必改變既有習慣，也能成為日常的一部分。此外，商品多以「環保無包裝」配送的蝦皮直營，也與 COFFEE LAW、艾瑪絲合作推出期間限定活動。即日起至4月24日，消費者於蝦皮直營下單可抽一年份 COFFEE LAW 掛耳咖啡及艾瑪絲養髮精華液；至 COFFEE LAW 全台門市購買飲品，則可獲得以種子紙印製的蝦皮直營滿499元折100元優惠券。