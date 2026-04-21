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規模7.7地震後仍有餘震發生

氣象廳發布「北海道・三陸沖後發地震注意資訊」

巨大地震發生可能性較平時約提高10倍

規模8地震機率提高「10倍」依據為何？

日本有何規模7以上地震後又發生更大地震案例？

日本三陸沖外海20日傍晚發生規模7.7地震，青森縣觀測到震度5強的強烈搖晃，岩手縣則觀測到80公分高的海嘯。日本氣象廳已發布「北海道・三陸沖後發地震注意資訊」，並表示，在千島海溝與日本海溝一帶，發生巨大地震的可能性較平時提高，日本內閣府與氣象廳指出，未來一周內該區域或周邊發生規模8以上地震的機率較平常高10倍。根據NHK報導，這起地震在青森縣階上町觀測震度5強，此外青森縣、岩手縣與宮城縣各地觀測到震度5弱。從北海道到近畿地區區域，也觀測到震度4至1的搖晃。此次地震發生後，日本氣象廳一度對北海道至東北地區發布海嘯警報與注意報，在岩手縣久慈港觀測到80公分高的海嘯。在三陸沖一帶，此次地震之後地震活動仍持續，截至21日下午1時為止，已發生10次震度1以上的地震。另一方面，日本氣象廳表示，由於此次地震，千島海溝與日本海溝沿線發生巨大地震的可能性較平時提高，因此發布「北海道・三陸沖後發地震注意資訊」。需要加強防災應對的區域包括：北海道、青森縣、岩手縣、宮城縣、福島縣、茨城縣、千葉縣，合計182個市町村。日本內閣府與氣象廳指出，在千島海溝與日本海溝沿線，發生大型地震的可能性較平時相對提高，因此發布「北海道・三陸沖後發地震注意資訊」，並提到未來1週內在該地區周邊發生規模8以上巨大地震的機率，較平時約提高至10倍。根據日本內閣府資料，從1904年至2021年，全球共確認1529起規模7以上的大地震。在這些地震發生後的1週內，於500公里範圍內再發生規模8以上巨大地震的案例共有19起。根據這些統計：規模7以上地震發生後的1週內，附近再度發生巨大地震的機率為約1％；另一方面，日本政府的地震調查委員會推估，在千島海溝與日本海溝沿線發生巨大地震的機率中，機率最高的根室沖地區，在未來30年內發生巨大地震的機率約為90％若將這一長期機率轉為1週內發生的機率，平時約0.1％，因此當發布「北海道・三陸沖後發地震注意資訊」時，1週內發生巨大地震的可能性，較平時約提高10倍。千島海溝與日本海溝過去也曾連續發生大地震，根據日本內閣府資料，在日本海溝沿線，2011年3月9日，三陸沖曾發生規模7.3地震，而在2天後，發生東日本大震災的規模9.0大地震此外，在千島海溝沿線的擇捉島外海，1963年曾發生規模7.0地震，並在約18小時後，又發生規模8.5巨大地震。