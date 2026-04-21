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▲許富凱（如圖）出道15年將在今年父親節二度登上小巨蛋開唱，這次特別準備了6套華服，為了上台好看，他現在也開始積極瘦身。（圖／記者嚴俊強攝影）

▲許富凱（如圖）過去多在母親節開唱，他表示也要讓爸爸族群有參與感，今年選定父親節在台北小巨蛋開唱，希望粉絲帶著家中爸爸媽媽一起參與。（圖／記者嚴俊強攝影）

金曲歌王許富凱今（21）日宣布喜訊，將在8月8日父親節二度登台北小巨蛋，舉辦《一五一拾》演唱會。適逢出道15週年，許富凱在服裝上砸下百萬重金，更為了呈現完美體態實施魔鬼減重，目前已瘦到61公斤。天生焦慮的他坦言，開唱前已做好天天失眠的準備。他也表示，目前感情已空窗10年，枕邊人只有貓，而且想多花點時間陪媽媽，不想找另一半，那會更麻煩、更睡不著。這次攻蛋，許富凱光是造型服就準備了六套，且大多是從日本帶回來的華服。他自嘲：「工作人員都笑我是不是要開服裝店？」為了撐起這些華服，許富凱對身材管理近乎瘋狂，每天喝蔬菜湯、針灸拉提臉部，甚至被教練規定每餐都要拍照打卡。他笑說，目標是回到16歲時的61公斤，現在還有4公斤要努力。記者提醒他：「太瘦不好看！」他處女座的性格發作：「但大家說要瘦，我就真的不敢吃，現在連媽媽進廚房我都要她別動，就怕看到油煙會破壞減肥節奏。」準備演唱會之外，許富凱長期飽受失眠困擾。他表示，只要想到隔天有記者會或演出，大腦就會轉不停，「昨晚翻到3點多才睡，中間還爬起來煮水煮蛋，想說明天的早餐先準備好。」他表示，不希望靠藥物助眠，但在日本旅遊時曾買到一款神祕膠囊，竟讓他難得一覺到天亮，醒來後感動直呼：「可以睡好覺是一件好快樂的事！」但他也表示，失眠可能更多是心理壓力，只能靠運動與心理建設來共存。感情生活空窗10年，38歲的許富凱被問到是否想找個伴分擔壓力？他表示：「有對象反而會睡不好吧！」他說，現在生活重心就是陪伴媽媽，笑說媽媽是「不提倡結婚派」，因為走過婚姻覺得太累。目前他的床位全讓給了愛貓，睡覺時會把貓隔在門外，免得睡眠被打斷，「但牠們會在門外吵得更兇！」他直言，現在的生活有媽、有貓、有音樂就很滿足，不必為了脫單找麻煩。選擇在8月8日開唱，許富凱表示，希望能為歌迷與爸爸們留下美好回憶。他也特別調整歌單，將一些太悲傷、會想到離世父親觸景傷情的曲目抽掉，因為不想在台上讓情緒失控。他表示，演唱會將準備專門給爸爸聽的橋段，保證會讓現場的父親們聽了感觸極深、甚至掉下英雄淚。《台新銀行許富凱一五一拾台北小巨蛋演唱會》將於下週三（29）日中午12點在寬宏售票系統、全台萊爾富、OK便利商店正式開賣，（28）日10:00台新卡友，可享前四高票價優先購票。