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國民黨台北市松山、信義區議員初選激戰，電話民調今（21）日最後一天，2位前黨發言人楊智伃、李明璇都參與初選，並發文疾呼搶救，桃園市議員凌濤透露，以他目前掌握的數據來看，楊智伃非常危險，情勢相當拉鋸，呼籲大家幫忙顧電話、接電話，「唯一支持楊智伃」；對此，粉專政客爽表示，自己接到有自稱「藍營候選人團隊」四處放話「楊智伃最後一名可以放棄她」，如果再不挺楊智伃，可能明天就會出現很搞笑的一幕。松信區新人初選5搶2，凌濤表示，松山、信義的民調公司進行得相當辛苦，前2天成功份數僅達整體樣本的2分之1，也反映出在整體選情尚未升溫之前，社會大眾的關注度有限。因此，今天第三天的民調格外關鍵。不僅需要加速完成樣本，也因為前面2分之1的結果互有領先，真正決定松山信義市議員初選結果的，將會是今天接下來這關鍵的另外2分之1。凌濤提到，以他目前掌握的數據來看，楊智伃非常危險，情勢相當拉鋸！昨天陪同她晚間車掃2個半小時，沿途市民反應十分熱烈，但仍要誠懇拜託大家「一定要幫忙顧電話、接電話」，將支持轉化為實際的民調結果，因為每一通電話，都可能左右這場初選的勝負。對此，政客爽今日在臉書發文表示，被電爆的民進黨陳聖文贏了黨內初選，但再不挺楊智伃可能要輸了，後台收到私訊，有自稱「藍營候選人團隊」刻意到處跟地方人士說「楊智伃最後一名可以放棄她」，沒想到這年頭，玩個初選也可以這麼垃圾。政客爽直言，楊智伃對外承受最多的民進黨、青鳥攻擊，甚至容貌羞辱，「因為我在異溫層作戰很久了，身邊有幾個戰友、友軍還是很清楚的。沒想到對內也有人用骯髒手段對付楊智伃，只想問，打綠的時候你們在哪呢？」政客爽指出，楊智伃有國民黨內最多縣市長（六都有三都）、最多立委的力挺，不是因為人脈多好，而是她實打實有戰功有戰績，而不是每天當個花瓶在那唱歌跳舞，玩別人打出來的梗。政客爽疾呼，再不挺楊智伃，可能明天就會出現很搞笑的一幕，民進黨被電爆的人通過了黨內初選，國民黨電爆對手的人初選卻落選，「真正的強將出不了頭會成為一場笑話」。政客爽也列舉，過往楊智伃被桃園市長張善政力挺：「年輕陽光是新生代女戰神」；台中市長盧秀燕力挺：「智伃是我最欣賞的候選人」；基隆市長謝國樑力挺：「過去罷免來超過10次基隆，點滴在心頭」；台東縣長饒慶鈴力挺：「有體育選手的特性，勇敢為民發聲」；高雄立委柯志恩力挺：「智伃是黨內青年最有機會、潛力無窮的人選」；台南立委謝龍介力挺：「少年女英雄敢為正義發聲！」；金門立委陳玉珍力挺：「新生代最好的代言人」；松信立委徐巧芯力挺：「努力奮戰不懈，無所畏懼！」；台北立委王鴻薇力挺：「新生代空戰接班人」。