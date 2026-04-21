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下屆彰化縣長選舉提名人選，國民黨中常會仍然沒有討論。新任彰化縣黨部主委蕭景田今天在廣播節目中，以世交長輩的立場向立委謝衣鳯喊話，希望她能諒解父母的不支持她選縣長的決定，並動之以情「父母養你這麼大，他們的話你為什麼不尊重呢？」謝衣鳳回應感謝蕭主委的關心，但她爭取縣長的決心沒有改變。下屆彰化縣長選舉，民進黨已提名立委陳素月參戰，國民黨民調最高的立委謝衣鳳，因家族內部意見不同等因素，導致一直未完成提名。國民黨彰化縣黨部主委蕭景田今（21）日上廣播節目《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪，表示上節目之前已獲謝衣鳯的父母同意，代為表達他們不支持女兒參選縣長的立場。蕭景田說，他與前立委謝言信（謝衣鳯阿公）相熟，兩家是三代世交，謝家父母不支持女兒參選，但謝衣鳯很堅持，認為獲得提名後，黨中央會幫她解決謝家的家務事。蕭景田說，謝家父母的思考邏輯和女兒不同，考量的不只是現在，而是未來式，若謝衣鳯成為下屆縣長候選人，父親謝新隆、母親前立委鄭汝芬不支持、弟弟謝典霖三不五時放個砲，這場選戰要怎麼打？屆時誰來輔選都一樣。他向謝衣鳯喊話「你要體諒自己的家庭結構，父母養你這麼大，他們的話妳為什麼不尊重呢？」蕭景田說，謝家父母會做這種決定，是非常痛苦的事，他問「如果父母不給妳成長，今天有立委這個位置嗎？」謝衣鳯稍後自錄影片回應，非常感謝蕭主委對她的關心，如果未來能當選縣長，一定會協助社頭的紡織業升級，並往半導體、醫材的方向發展，協助產業獲利，增加勞工的福利。她並再次表達，自己爭取縣長的決心沒有改變。