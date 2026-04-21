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基隆市營養午餐從蟑螂、石頭到「螢光咖哩」接連曝光，爭議持續延燒，民進黨基隆市長參選人、基隆市議長童子瑋日前進入校園關心供餐情形，卻遭市府批評違反行政中立，引發各界討論。對此，百萬網紅Cheap表示，當過兵的人都知道，長官來菜色都會特別好，「我有基隆的朋友，小孩讀國中，他說不管市長還議長，拜託來國中看看，阿是有這麼難吃嗎？」針對市府對童子瑋的批評，Cheap今日在臉書發文表示，長官來才會加菜，「我覺得市府是不是太敏感了啊？人家是議長，又沒穿競選背心， 而且基隆的營養午餐出包這麼多次，有食物中毒、蟑螂、石頭、蟲蟲的，看一下也不行？」Cheap指出，當過兵的都知道，長官要來看，菜色都會特別好，平常的「螢光咖哩」會瞬間變成「燉牛肉」 ，整天在那邊質詢菜色好不好吃，不如自己去看一趟，業者才不會亂搞，「我是學生家長恨不得你多來看幾次」。Cheap續指，另外市府要小心迴力鏢，「謝國樑市長也要連任，同樣邏輯，市長是不是也不能進校園？不能去剪綵動工，議員也不能道路會勘，大家每天只能坐在辦公室發呆，直到投票那一天，這才是完美的行政中立？」Cheap笑著表示，「我有基隆的朋友，小孩讀國中，他說不管市長還議長，拜託來國中看看，阿是有這麼難吃嗎？」；貼文一出，網友們紛紛留言表示，「笑翻，之前有議員隨著縣長視察營養午餐，議員私下問小朋友今天菜色怎樣，小朋友直接說今天特別好耶」、「還有三色豆和電話線會消失一天」、「部隊就是這樣，只會做表面」、「我家小孩說他國小的也是超難吃」，但也有網友質疑，「但他幹嘛跟小朋友一起吃，還叫記者來？」。