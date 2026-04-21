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▲派屈克莫頓（如圖）逝世前兩天，在IG上發布的最後貼文中，興奮地分享新作品即將和克里斯漢斯沃、泰隆艾格頓等巨星合作。（圖／IG@thepatrickmuldoon）

曾演出經典科幻電影《星艦戰將》及長壽劇《我們的日子》的美國男星派屈克莫頓（Patrick Muldoon），於美國時間19日清晨驚傳因心臟病發，被女友發現在比佛利山莊家中離世，享年57歲。突如其來的死訊震驚好萊塢，也讓長期支持他的廣大影迷感到難以置信。生前最後一篇貼文還訴說著即將和克里斯漢斯沃、泰隆艾格頓等巨星合作感到無比激動，如今卻成了永遠的遺憾。根據外媒報導，派屈克莫頓在事發當天早上，才剛在住處與女友悠閒地喝完咖啡，隨後便前往浴室準備洗澡。然而，女友因長時間未見他步出浴室，察覺異狀前往查看，赫然發現他已失去意識倒臥在浴室地板。儘管醫護人員火速趕抵現場搶救，最終仍回天乏術，證實死因與神經退化或心血管問題導致的心臟病發有關。派屈克莫頓1992年憑藉《我們的日子》中的奧斯汀里德一角打開知名度，成為家喻戶曉的電視明星，在《飛越情海》中飾演的反派角色也是經典，最讓影迷印象深刻的作品莫過於1997年的《星艦戰將》，他在片中飾演形象鮮明的飛官贊德巴卡洛，精湛的演技在科幻影史留下重要的一頁。除了在幕前發光發熱，派屈克莫頓近年也積極轉向幕後，以製片人身分參與多部作品，原本預計在澳洲開拍新片《KOCKROACH》。他在離世前兩天才在社群平台發布最後貼文，興奮地分享自己參與新計畫的喜悅，並提到能與克里斯漢斯沃、泰隆艾格頓等巨星合作感到無比激動，充滿熱情的動態如今看來更令人格外鼻酸。派屈克莫頓在圈內人緣極佳，親友私下都暱稱他為「波波（Bobo）」，並形容他非常慷慨又充滿搖滾精神。曾合作多年的艾麗森史薇妮感傷悼念，表示派屈克總能把幽默感和溫暖帶進工作現場，讓身邊的人感到安心、被重視。雖然派屈克莫頓人生謝幕，但留下的經典作品將永遠留存在全球觀眾的心中。