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2026新北市長選戰持續升溫，國民黨參選人李四川允諾，年底自己若能當選，絕對從社子島蓋一座橋到蘆洲，此話一出，立刻引發外界熱議。對此，民進黨新北市議員顏蔚慈大酸，李四川真的一開口就凸顯自己有多草包，就是他在副市長任內搞不定社子島的區段徵收，才讓蘆社大橋不斷延宕。顏蔚慈表示，在地蘆洲人都知道，蘆社大橋之所以不斷延宕，就是因為台北市遲遲無法整合社子島的開發爭議，導致台北端的落點遙遙無期。李四川在台北市副市長任內主持了無數次市都委會，直到卸任前最後一刻都還搞不定社子島的區段徵收，現在竟然跑來新北搞情緒勒索，說讓他當選才會蓋蘆社大橋？顏蔚慈續指，更讓人失望的是，作為新北市長參選人，李四川想的不是如何替新北引進高科技產業、落實在地就業，而是一心只想著用「台北市本位主義」思考，想蓋橋把新北人送去台北上班？難道在李四川眼裡，新北市民只配當台北市的通勤工具人嗎？最後，顏蔚慈更重話強調，既然都要選新北市長了，請先放下台北市的本位主義，認真替新北的產業未來思考，而不是拿蘆社大橋當政治提款機。