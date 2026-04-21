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▲3月外銷訂單金額為911.2億美元，年增65.9%；今年第1季2319.1億美元，年增50%。（圖／經濟部統計處提供）

伊朗戰爭開打迄今2個月，全球經貿遭受亂流，但台灣外銷訂單表現無懼戰火，不僅半導體、伺服器等科技貨品受惠到AI熱潮照映，長期衰落的傳統貨品也因物價漲、提前拉貨全數翻正，今年3月外銷訂單金額為911.2億美元，年增65.9%；今年第1季2319.1億美元，年增50%，雙雙創下歷史新高。統計處預估，4月外銷訂單為870億美元至890億美元，年增47.3%至50.7%，有望連續2個月都突破「5字頭」年增率。據統計，本次3月外銷訂單金額為911.2億美元，年增65.9%；今年第1季2319.1億美元，年增50%。按貨品別觀察，對於3月外銷訂單挹注最多來仍來自受惠於AI熱潮的科技貨品。資訊通信產品受惠AI及雲端運算服務需求強勁，激勵伺服器與網通產品接單動能，外銷訂單金額為342.8億美元，年增來到駭人的120.9%；電子產品因IC 製造、晶片通路、記憶體等接單續增，訂單金額為367.1億美元，年增近4成。而這次不僅僅是科技貨品有好表現，傳統貨品也因國際主要原物料上漲，客戶備貨意願轉強等，基本金屬、機械、塑橡膠製品、化學品等都全數翻正，分別年增2.9%、20.8%、9.2%及14.7%。對於去年同期正好是美國總統川普宣布對等關稅前夕，經濟部統計處長黃偉傑說明，經過估算至少是等到4月才出現因關稅宣布後拉貨潮，因此3月基期因素影響有限。他補充，傳統貨品上升原因還是受到價格因素來升及提前備貨，但他認為成長幅度還沒有那麼明顯。他特別提到，石化產業反映，上游物料上漲，但廠商都有備貨需求量充足，後續還必須看戰爭發展。對於地緣政治影響大，外銷訂單卻是創新高，黃偉傑說，據國際貨幣基金組織（IMF）、亞洲開發銀行(ADB) 報告，台灣因為有AI供應鏈扮演「護城河」角色，因而能減緩中東戰事的經濟衝擊，甚至因此上修台灣經濟預測。而在接單地區方面，美國3月訂單金額為345.2億美元、東協地區訂單金額為179.1億美元，均創歷史新高；而在中國及香港地區訂單金額為158.8億美元，創下「最強3月」。展望未來，統計處認為，4月即便還會有好表現，但也要評估3月的價格因素及提前拉貨潮是否會延續，也必須考慮去年關稅所出現的拉貨潮，可能會拉高高比較基期。對於第1季有這麼好表現，那是否第2季還有機會往上攀？統計處說，AI已經是各個政府及企業都是重要投資項目，預估還好。據外銷訂單受查廠商對4月接單看法，按接單金額計算之動向指數則為44.4，預期4月份整體外銷訂單金額將較3月份減少。