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▲店家被突然其來的訂單給嚇傻。（圖／翻攝自錦源興臉書）

▲二宮和也在社群發的襪子照是來自台灣品牌。（圖／X@nino_honmono）

日本天團「嵐（ARASHI）」成員二宮和也，近日在社群分享化妝師去台灣時買給自己的伴手禮，是兩雙設計超特別的襪子，沒想到粉絲發現那居然是來自台南的老品牌，瞬間跑去店家官網下單，讓店家嚇瘋上網問「發生什麼事了嗎？」同時透露因為訂單大爆炸，前一天甚至忙到半夜三點才睡，可見二宮和也的超強帶貨實力。二宮和也日前在X分享自己收到化妝師出外景時送上的伴手禮「兩雙造型獨特的襪子」，他在貼文中大讚這份禮物「完全就是自己的風格」，沒想到粉絲眼尖比對花色後，迅速發現襪子來自台南百年布莊，根據了解品牌目前由第四代經營，主打將台灣文化元素融入印花中，兼具傳統與創新特色。隨著二宮和也的貼文在網路發酵，粉絲紛紛到網站購入同款，因此店家直接爆單，即使忙到深夜也無法消化訂單。搞笑的是，店家最初也不清楚為何突然大家搶著買，甚至上網求助「為什麼大家今天瘋狂在官網買襪子嗎？」直到朋友告訴自己「二宮和也在社群發了自家商品」才知道，讓他們在社群感動說「我要哭了」，甚至發了一篇感謝文給二宮和也。除了帶貨效應，二宮和也所屬的嵐近期也持續引發關注，團體目前正進行最終巡迴「We are ARASHI」，並預計於5月31日在東京巨蛋舉行最終場演出，官方同步宣布將進行付費直播，讓全球粉絲共襄盛舉。