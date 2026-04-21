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林紹興愛上拉花才踏入咖啡領域！又愛又恨12年：終成世界拉花冠軍

擅長寫實動物！林紹興：長頸鹿最難、法國鬥牛犬最高分

▲長頸鹿、鬥牛犬拉花成亮點，林紹興奪世界拉花冠軍。（圖／台灣咖啡協會提供）

台灣之光！林紹興勇奪2026 WCC 世界盃拉花大賽（World Latte Art Championship, WLAC）冠軍。回首持續12年來時路，林紹興直言「又愛又恨」，幾次在競賽中失利感到無力、卻從未消退對拉花的熱忱；第三次挑戰世界賽，以擅長的寫實動物長頸鹿、鬥牛犬成亮點，一舉奪冠。他所屬的COFFEE LOVER's PLANET即將在SOGO大巨蛋開幕，讓民眾有機會能親嚐林紹興手藝。原本擔任民宿管家的林紹興，遇到客人想喝鮮奶茶「卻不會做奶泡」，從YouTube頻道查詢如何製作奶泡，意外被拉花影片給吸引；愛上拉花2年多後，才決心踏入咖啡領域。回首持續12年來時路，卻讓林紹興直言「又愛又恨」。從最初每天為自己做2杯拉花拿鐵當作練習的興趣，到放下一切、正式走進咖啡之路；林紹興一直以來，都很樂在其中，「尤其是感受到自己的成長、創新和突破，就讓我不斷想要往上邁進」。但不諱言，幾次在競賽中失利會感到無力，不過林紹興從未消退對拉花的熱忱。從2018年開始，林紹興參加6次國家選拔賽，總共拿到三次台灣冠軍，並於2022年及2023年獲得世界第三名；2026年，今年是他第三次勇闖世界賽，終於奪得世界拉花冠軍！林紹興說：「這一天，我等了9年。能做我熱愛的事情做到世界第一，我為自己感到驕傲。」去年11月台灣賽結束後，林紹興大約只有4個月的時間可以備賽。他每天至少練習100杯起跳，從早上9點半一路練到傍晚5、6點。相較於第一次參賽難掩緊張、第二次無法完全放鬆，到這次已然100%地投入享受比賽；最終經過連續三天的競賽，從33個國家的頂尖好手中脫穎而出。林紹興發現，當人們拿到一杯有動物圖案的拉花拿鐵咖啡時，心情都會變得開心，還透露尤其是「狗狗圖案」特別受青睞。便以設計動物拉花圖案為核心，擅長寫實風格。今年參賽作品中，林紹興自認最難製作的是長頸鹿；分數最高的則是法國鬥牛犬。而林紹興所屬的COFFEE LOVER's PLANET，即將於SOGO大巨蛋開幕。台灣民眾已經可以期待，有機會近距離欣賞，並品嚐世界拉花冠軍的手藝。