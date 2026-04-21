馬英九基金會人事風波未歇，國安會前秘書長金溥聰今（21）日槓上遭控涉財政紀律的前執行長、國民黨副主席蕭旭岑。稍早馬英九基金會三度發出聲明，稱今天完成約談第一位本會人員，更稱從未有人杯葛調查。對此，三人調查小組之一的董事李德維證實此事，但也直言「我們希望馬英九董事長好、基金會好，但不需要每件事都向全國人民報告，三人小組不需要、馬辦不需要也更不應該」。

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馬英九基金會今天下午第三度發出聲明，表示三人調查小組已於今日下午完成約談第一位本會人員。對於約談事宜本會一直全力配合，從未有任何人杯葛調查，特此說明。

三人調查小組成員之一的董事李德維接受《NOWNEWS今日新聞》電訪時則證實此事，但也直言，「馬辦真的很無聊」，他們希望馬英九董事長好、基金會好，但不需要每一件事都要跟全國人民報告，「三人小組不需要，馬辦不需要，也不應該」

李德維表示，三人小組都會好好地做，但不需要每件事都跟全國人民報告，「尤其跟基金會無關的人，無聊」

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蘇柏銓編輯記者

入行邁入第4年，關注國民黨、立法院與內政部動向，同時兼跑國防部議題。習慣在權力與政策的交會處觀察、提問，試著把複雜的政治現場說清楚、講明白。

記錄採訪現場的所見所聞，也整理政治背後的脈絡與事實。...