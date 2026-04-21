我是廣告 請繼續往下閱讀

▲雷洪近來脊椎嚴重壓迫神經，導致雙腿無力而跌跤，3月時住院開刀治療，手術歷經5小時才完成。（圖／衛視中文台提供）

78歲資深演員雷洪今（21）日傳出因為年輕時擔任武行留下舊傷，近來脊椎嚴重壓迫神經，導致雙腿無力而跌跤，3月時住院開刀治療，過去擁有6位老婆的雷洪，如今紅粉知己全離他而去，只剩小15歲現任妻子在旁照料，讓雷洪相當珍惜。據《鏡週刊》報導，雷洪脊椎第2至第5節壓迫嚴重，神經萎縮、雙腿無力，甚至曾在公開場合突然腿軟或在家門口跌倒，醫師警告，若不儘快治療，1年內恐需坐輪椅，因此，雷洪在3月初緊急入院接受脊椎手術，歷經長達5小時的開刀，住院觀察10天，術後約一個半月，目前恢復狀況良好，但仍需拄拐杖行走，每天到住家附近公園散步復健。雷洪過去風光坐擁6位妻子，育有8名子女，一度被視為「齊人之福」的代表，然而，後來因為其中一名妻子投資期貨失利，導致雷洪慘賠數千萬元，爆發嚴重財務危機，加上家庭關係生變，6位老婆陸續離去，昔日多妻生活就此畫下句點。人生低潮期間，雷洪在70歲時再娶了一位比自己小15歲的妻子，兩人多年來相處和睦，感情穩定，報導指出，這次雷洪開刀住院期間，只有現任老婆不離不棄，在病榻前貼身照料，乾兒子也每天親自燉魚湯探望，讓雷洪對現狀感到知足與感恩。《NOWNEWS今日新聞》詢問雷洪身體狀況，他表示：同時，雷洪也不忘以過來人身分提醒大眾：「保養身體要趁早！千萬別仗著年輕就忽視身體的小傷，受傷了一定要及時處理。希望大家都能跟我一起好好愛護健康。」