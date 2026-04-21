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綽號「馬德」的中天記者兼主播林宸佑，涉入共諜案被指擔任資金「白手套」，不僅透過個人帳戶疑似行賄台灣官兵以竊取軍事機密，還被爆出收受來自中共的上百萬資助，用於製作政論節目、操控輿論風向，引發外界震撼。對此，政治評論員吳靜怡拆解《馬德有事嗎》節目內幕，並爆出除了馬德之外，還有1位媒體人。吳靜怡表示，林宸佑主持的節目《馬德有事嗎》早已不是單純評論，而是一套「高度結構化的輿論操作機器」，透過標題關鍵字、主題分類與流量數據交叉分析，可以清楚看出節目背後的操作邏輯，正是鎖定賴清德進行密集攻擊，同時刻意塑造韓國瑜與藍白的正面形象，藉由衝突不斷放大聲量。分析顯示，，搭配情緒化語句與誇張標題，形成標準化攻擊模板。與此同時，綠營立委的質詢與發言也經常被剪輯成「綠營崩壞」固定單元，形成每週重複出現的負面框架。然而，在另一端，；藍營則被統一包裝為「團結抗綠、有作為」的正面力量，透過強烈對比，強化觀眾「藍白才是有效監督力量」的認知。吳靜怡更點出，節目流量策略高度依賴情緒操作，「轟」、「嗆」、「曝」等字眼大量出現，問號與驚嘆號頻繁堆疊，再搭配「打臉」、「怒了」、「崩潰」、「無力回天」等關鍵詞，刻意營造對立氛圍。衝突越強、情緒越滿，點閱數就越高，最終將台灣內部的政治對立轉化為穩定的流量來源。吳靜怡警告，這種操作模式正是當前中共對台輿論戰的進化型態，不再是傳統官方宣傳，而是偽裝成「監督政府」與「言論自由」的評論節目，滲透日常媒體內容、降低辨識門檻，影響更為深遠。她也直言，中天電視應正視此事，對林宸佑記者提告背信。吳靜怡更暗示，涉入類似操作的除了馬德以外，還有1位媒體人。