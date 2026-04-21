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▲馮德倫與舒淇合照，舒淇看起來依然年輕有魅力，馮德倫卻明顯有許多白髮、以及滿臉白鬍渣，被網友說看起來顯老。（圖／舒淇IG@sqwhat）

50歲女星舒淇日前以電影《女孩》，斬獲第44屆香港電影金像獎的新晉導演獎，她也在昨（20）日曬出當天典禮照片，還在最後偷藏了一張與老公馮德倫的放閃照，直接把大家甜翻。但有網友注意到，舒淇雖然只比馮德倫小1歲，但在照片中卻看起來差很多，只見披著一頭捲髮的舒淇看起來依然年輕，但馮德倫卻已長出不少白髮，臉上也出現白鬍渣，被網友說飄出大叔味，極大反差也意外引發熱議，但也有人認為，不是馮德倫顯老，而是舒淇保養太好、看起來太年輕。舒淇在昨日於IG分享多張得獎照片，最後一張更是放閃老公馮德倫。只見舒淇換上休閒的服裝，俏皮眨著眼睛指向前方的馮德倫，馮德倫則拿著舒淇獎盃，露出驕傲笑容地看向鏡頭，可愛又甜蜜互動讓大家都超羨慕。但不料馮德倫的外貌卻意外引發熱議，舒淇看起來依然年輕有魅力，還透露出不變的成熟性感氣質。反觀馮德倫卻一頭白髮，造型也沒有打理，臉上滿滿的白色鬍渣，看起來與舒淇年紀差很多。夫妻倆的反差，也引發網友討論，「舒淇還是一樣年輕漂亮，馮德倫老了很多」、「應該是舒淇看起來太年輕了，根本逆齡生長」、「雖然變大叔了，但還是一樣帥」、「再老五官還是帥的。」事實上，馮德倫近年對於自己的外貌變化非常坦然，他還曾自嘲：「回不去了。」雖然馮德倫被部分粉絲說老態，但在換上正式服裝出席活動時，超能打的五官還是被大讚是「魅力型男」。馮德倫1995年以歌手出道，曾與雷頌德組成音樂組合「Dry」。隨後他轉向電影圈，以帥氣外型與獨特氣質，在《美少年之戀》、《特警新人類》等嶄露頭角。但馮德倫不滿足於此，在2000年起積極投入幕後，並於2007年，以執導莫文蔚的〈天下大同〉音樂錄影帶，榮獲金曲獎「最佳音樂錄影帶導演獎」。隨後他與好友吳彥祖共同創立「突圍電影製作公司」，陸續推出《太極》系列電影並打入國際影展。近年來，馮德倫更將演藝事業拓展至好萊塢，擔任美劇《荒原》及《五行刺客》的監製與導演，成功在國際影視市場佔有一席之地。私生活方面，馮德倫與舒淇在1997年因合作電影《美少年之戀》結緣，在隨後的近20年時光裡，他們以「好朋友」的身份相處，雖然多次爆出緋聞，但兩人都沒承認。直到2012年左右，雙方終於正式確認了戀愛關係，並在穩定交往4年後，於2016年9月宣布結婚。夫妻倆婚後雖然沒有生小孩，但依然過著甜蜜幸福的兩人生活。