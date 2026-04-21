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全球指標性醫藥產業展會「CPHI Japan」於 21 日盛大登場，經濟部產業技術司攜手 16 家指標廠商籌組「台灣醫藥主題館」，以國家隊形式積極搶攻日本及亞洲市場版圖，並成功促成工研院與營運日本最大規模之一生醫聚落「湘南健康創新園區」的 iPark Institute簽署合作協議，建立台日互補的市場拓展機制，加速切入日本與亞太市場。經濟部推動「國家藥物韌性整備計畫」，強化關鍵藥品自主能力與供應穩定，並以 CPHI 作為國際布局場域，採「日本 × 世界」雙展分階段推進。本次簽署合作協議的 iPark Institute 所營運的「湘南健康創新園區」為日本最大規模之一的生醫創新聚落，長期串聯製藥企業、新創及學研單位，並提供技術驗證、法規諮詢與產業鏈結等資源，為推動產業合作與技術交流的關鍵節點。在產業實力展現上，本次台灣醫藥主題館橫跨四大領域，完整呈現從產品開發到解決方案輸出的跨域整合戰力 。在「CDMO/API」與「藥物研發與設備服務」領域，涵蓋建誼生技、優億生技、全瑩生技、啟弘生技、思必瑞特生技、慧穎生技、精拓生技與亞家生技，展現一站式抗體藥物複合體（ADC）開發、病毒載體與細胞製藥設備等高階製造與研發量能 。而在「創新藥/改良型新藥」與「高門檻學名藥」方面，則由因華生技、友杏生技、安成生技、竟天生技、台新藥、漢達生技、祥翊製藥與歐帕生技領軍，聚焦新劑型開發、罕病治療、高活性製劑與專業數位包裝，全面凸顯台灣接軌國際的完整供應鏈。為促進雙方產業實質交流，展會期間特別洽邀 14 家日本製藥企業與台灣藥廠進行精準媒合，聚焦高附加價值製劑開發及藥品供應鏈韌性等議題。同時，代表團也實地拜訪大塚製藥、FUJIFILM Biotechnologies、安斯泰來製藥等指標企業，結合台灣製造韌性與開發效率的優勢，拓展委託製造及技術合作機會，進一步深化台日製藥產業的實質鏈結 。