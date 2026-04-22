隨著央行實施信用管制後，台灣房市回到理性、自住剛需，現在台北市房價仍在高檔，購買中古屋需要先支付一筆頭期款，還有裝潢費用等，壓力不小，不少購屋族會選擇前期付款壓力較低的預售屋，預售屋交易的透明度和安全性更顯重要，因應傳統329預售屋銷售檔期，台北市地政局和台北國稅局、法務局消保官，及建築管理工程處啟動2026年首波預售屋聯合稽查，其中1案樣品屋未依規定申請許可，將依法查處。
地政局聯手3單位 稽查5大重點
台北市政府地政局為保障消費者購屋權益，於今年3月31日至4月2日，與財政部台北國稅局、法務局消保官及建築管理工程處，啟動預售屋聯合稽查。本次一共抽查9個建案，針對建案是否有備查、紅單及契約是否違規、廣告、預售屋等是否合法等進行稽查，其中紅單、合約與廣告全數過關，不過有1案因樣品屋未依規定申請許可，將依法查處。
📍合規備查：嚴查建案是否「先備查、後銷售」，杜絕偷跑。
📍契約防護：審核紅單及契約條款，並查核違規轉售，守護自住權益。
📍市場秩序：稽查不動炒作行為，維護健全房市機制。
📍誠實登錄：確認實價登錄資訊按規定申報，提供真實房價參考。
📍合法銷售：確保經紀業營運、廣告、建照核發及樣品屋設置合乎法令規範。
地政局提醒：買房前多看、多問、多查證
本次稽查台北市建案包括「中租名笙」、「睿泰絵」、「富藝居」、「碧湖泱玥」、「展宜本植」、「西華璞園」、「達欣文和苑」、「澤暘松江」及「佳元瑞吉」等9個，結果皆依規定於申報備查後銷售，且現場使用之紅單、契約皆與地政局備查版本相符；另外，抽查廣告、實價登錄資訊等也無違規情形。不過有1案查獲樣品屋未申請許可，就擅自使用的違規情形，將由北市建築管理工程處依法查處。
地政局局長王瑞雲提醒購屋族，買預售屋前應多方蒐集資訊並審慎評估，可到地政局官網「預售屋專區」和「臺北地政找房+」查詢相關建案資訊，也能了解區域房價。另外，簽訂紅單或預售屋買賣契約之前，也要確實審閱契約至少5日，仔細查看契約條款內容，確認是否跟地政局備查版本一樣，降低交易風險。在購屋過程中，多看、多問、多查證，才能保障自身權益，安心成家。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
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台北市政府地政局為保障消費者購屋權益，於今年3月31日至4月2日，與財政部台北國稅局、法務局消保官及建築管理工程處，啟動預售屋聯合稽查。本次一共抽查9個建案，針對建案是否有備查、紅單及契約是否違規、廣告、預售屋等是否合法等進行稽查，其中紅單、合約與廣告全數過關，不過有1案因樣品屋未依規定申請許可，將依法查處。
📍合規備查：嚴查建案是否「先備查、後銷售」，杜絕偷跑。
📍契約防護：審核紅單及契約條款，並查核違規轉售，守護自住權益。
📍市場秩序：稽查不動炒作行為，維護健全房市機制。
📍誠實登錄：確認實價登錄資訊按規定申報，提供真實房價參考。
📍合法銷售：確保經紀業營運、廣告、建照核發及樣品屋設置合乎法令規範。
本次稽查台北市建案包括「中租名笙」、「睿泰絵」、「富藝居」、「碧湖泱玥」、「展宜本植」、「西華璞園」、「達欣文和苑」、「澤暘松江」及「佳元瑞吉」等9個，結果皆依規定於申報備查後銷售，且現場使用之紅單、契約皆與地政局備查版本相符；另外，抽查廣告、實價登錄資訊等也無違規情形。不過有1案查獲樣品屋未申請許可，就擅自使用的違規情形，將由北市建築管理工程處依法查處。
地政局局長王瑞雲提醒購屋族，買預售屋前應多方蒐集資訊並審慎評估，可到地政局官網「預售屋專區」和「臺北地政找房+」查詢相關建案資訊，也能了解區域房價。另外，簽訂紅單或預售屋買賣契約之前，也要確實審閱契約至少5日，仔細查看契約條款內容，確認是否跟地政局備查版本一樣，降低交易風險。在購屋過程中，多看、多問、多查證，才能保障自身權益，安心成家。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。