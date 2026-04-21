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兆豐金控（2886）今（21）日公告董事會通過114年度股利分派案，決議每股擬配發現金股利1.75元，為歷年最高的現金股利。以今日收盤價39.45元計算，現金殖利率約4.44%。兆豐金114年稅後淨利達350.38億元，年增率約1%，再創歷史新高，每股盈餘（EPS）為2.36元，而今年截至3月底自結累計稅後淨利達93.97億元，EPS為0.63元，穩居公股金控領導地位。兆豐金總經理張傳章日前在法說會就表示，今年股利政策將參酌往年平均配發率，並以配發現金股利為主，而且因去年集團獲利創下歷史新高，因此每股配發的現金股利將優於前一年度1.6元水準。兆豐金也在今日公告董事會決議114年每股擬配發1.75元現金股利，不僅高於去年水準，也是歷年最高現金股利。以今日收盤價39.45元計算，現金殖利率約為4.44%，而股利配發率為74.15%，與往年的配發率表現一致。