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國民黨士北區議員初選原定3搶2，隨著台北花卉副董事長黃子哲宣布退出，最終由罷瑤召集人賴苡任和前議員林瑞圖之子林揚庭2人出線。不過賴苡任先前指控北市黨部資格審查委員陳啟宏「一票否決」，一度讓陳啟宏氣的嗆告。不過賴苡任今（21）日透過議員游淑慧，拜會陳啟宏化解誤會，「自己血氣方剛，還年輕，請顧問見諒」陳也說「不打不相識」。賴苡任先前登記議員初選後，在臉書指控北市黨部資格審查委員陳啟宏一票否決他的資格審查，更質疑他跟黃子哲關係匪淺，讓陳啟宏氣得痛斥，他不認識黃子哲，若胡亂指控將會走法律途徑。賴苡任今下午到內湖拜會陳啟宏，親自向他致意，也在市政議題上向顧問請益。上週北市議員游淑慧跟他說雙方有點誤會，可以好好聊一下，陳啟宏也很大氣的說：「不打不相識」，進而促成了這個拜會。賴苡任說，政治有時候會有誤會，但前輩就是前輩，該請教、該面對的，一樣都不能少。既然有這個機會坐下來好好聊，他也帶了北投在地的「北投齊雞」，還有「國豐肉乾」當成束脩，表達晚輩向前輩請益的心意，邊吃邊聊、把話說開。賴苡任說，從過去的事情，到現在的選情，再到未來該怎麼走，陳啟宏都很直接、很認真的給建議。也勉勵，選舉這條路不容易，但既然選擇站出來，就要走得穩、走得長，也希望他這次能夠順利當選，把地方的事情做好。賴苡任感謝游淑慧，給他跟陳啟宏有彼此認識的機會，今天這一趟，自己很清楚，解鈴還須繫鈴人，他就是那個繫鈴人。過程中，游淑慧還準備了珍奶，一邊笑一邊說：「沒有什麼事情是一杯珍奶不能解決的，如果有，就兩杯。」一句玩笑話，讓氣氛變得輕鬆，但該談的重點，一樣沒有少。賴苡任表示，晚輩該學的，就是把姿態放低，把事情做好，這才對得起選民，也對得起一路提攜的前輩。