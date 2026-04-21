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智慧製造解決方案大廠新代今（21）日衝上1965元的歷史新天價，終場收在1940元。由於股價短線漲勢過於猛烈，達到集中交易市場注意交易資訊標準，新代公布3月歸屬母公司業主淨利5.68億元，較去年同期大增106.06%。新代3月合併營收22.46億元，月增138.53%，年增48.61%，刷新單月歷史新高紀錄。獲利表現，單月每股純益（EPS）高達8.13元。新代表示，正全力打造整合AI、物聯網（IoT）與雲端系統的全新智慧製造平台，大幅提升自動化設備的感知、分析與即時執行能力。強調未來除了精準對接全球製造業的智慧升級需求外，更將積極提供智慧機器人電控與關鍵組件的深度整合方案，持續擴大在AI與自動化領域的領先優勢。法人分析指出，新代近期除了受惠中國高階工具機市場回溫，帶動控制器拉貨需求之外，在AI伺服器領應用的水冷快接頭，以及機器人關節模組等高階產品，市場需求皆極為強勁。