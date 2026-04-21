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台新證券在今（2026）年4月6日合併元富證券之後，系統在4月7日、4月14日及4月20日都出現問題。金管會今（21）日表示，由於台新證錯帳延遲申報將處以10萬元違約金，還有過怠金等處分，未來將視證交所實地查核報告，若有違反證交法相關規定，最高可處600萬元罰鍰。金管會證期局副局長黃仲豪指出，台新證錯帳發生在4月14日，依規定應在T+2，即4月16月日上午10時申報，但台新證因還沒搜集完資料，直到當日晚上8點才向證交所申報錯帳，因此，依規定將處以10萬元違約金，後續又發生一些錯誤及信用交易相關資料也有延遲申報狀況，證交所可能會併處違約金或過怠金。由於台新證與元富證4月6日合併後，系統已出包3次，黃仲豪指出，證交所已進行實地查核及缺失了解，未來會視情節嚴重程度進行裁罰，裁罰金額在30萬至600萬之間，不排除一併懲處高階主管。對於台新證券今日第三度出包狀況，黃仲豪說，主要和主機的記憶體不足有關，此一問題，在收盤之前問題已解決，這個情況在過往也曾有券商發生過類似的情況，但因台新證有其他不同交易平台操作，不至於影響客戶重大交易，若有疏失再併做處理。台新證券昨日也公布4月14日系統異常事件的最終清查結果，當天因委託回報及成交回報異常，累計申報錯帳約9321筆，金額約20.11億元，相關部位均已依規定辦理反向沖銷，實際損失約4300萬元，將由台新證全數吸收，不會由客戶承擔，也未造成客戶資產減損。