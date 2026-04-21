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▲孫儷兒子長得跟媽媽一模一樣。（圖／翻攝自微博）

中國女星孫儷除了戲劇作品備受關注，家庭生活也是外界焦點，她與鄧超的14歲兒子「等等」近日因為超帥外型登上微博熱搜，不僅五官神似母親，還因為身高逼近180公分，讓許多網友直呼：「化個妝就可以上去演《甄嬛傳》！」孫儷與鄧超婚後育有一子一女，近日14歲兒子「等等」因外貌曝光迅速登上熱搜，因為他的五官完全是媽媽孫儷的「等比例複製」，不僅擁有杏仁眼、高挺鼻梁，就連臉部輪廓也與孫儷極為相似，被網友說跟《甄嬛傳》中的少女甄嬛長得一模一樣，直呼「化個妝就可以上去演！」除了顏值備受矚目，「等等」的身高與氣質同樣引發關注，年僅14歲的他身高已達180公分，身形修長挺拔，被不少網友稱為「高顏值潛力股」；而妹妹「小花」則被認為長得跟父親鄧超更像，每次露面都成為網友討論焦點。事實上「等等」不僅外貌出眾，在才藝表現上也頗具潛力，他曾在U14男子籃球賽中奪得亞軍，展現運動天賦；同時在學校戲劇課中演出《羅密歐》角色時，也被母親稱讚擁有優秀的記憶力與舞台感，隨著孩子逐漸成長，孫儷也持續在社群分享育兒點滴，讓所有網友陪著孩子們一起長大。