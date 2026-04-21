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台灣 Threads 社群近期掀起針對「Roblox」遊戲的討論，一名家長在社群平台 Threads 上分享自己「忍痛刪除孩子手機裡的 Roblox」的經歷，孩子當場痛哭的畫面讓父母十分不捨，遊戲讓許多家長反映容易導致小孩情緒不穩。究竟該不該刪除遊戲？Roblox執行長曾給出答案。根據BBC報導，Roblox全球每日用戶達1.44億人，公司正擴展技術，推出「Roblox Kids」與「Roblox Select」的分齡帳號，儘管有家長抱怨遊戲的使用者年齡估算可能誤判兒童，Roblox仍持續為其兒童安全系統進行辯護。部分家長指出，一些兒童在年齡檢測過程中被錯誤識別為成年人，他們認為這可能削弱家長監控功能。Roblox首席安全官考夫曼（Matt Kaufman）表示，公司目前的年齡估算系統（包括臉部分析）已被超過一半的每日用戶使用，總計達全球數千萬人。他表示，對18歲以下用戶而言，系統通常能在「約正負1.4歲」的範圍內估算年齡。Roblox尚未公布兒童被錯誤判定為較年長用戶的頻率數據，但考夫曼主張，這項技術仍比要求使用者自行填寫年齡更可靠。他說：「當你問他們那個簡單問題時，用戶會為了取得存取權而填寫任何他們想填的年齡。」Roblox目前已要求使用者在使用聊天功能前通過年齡檢查，並將使用者分為不同年齡區間，以限制兒童、青少年與成年人之間的交流。公司表示，此舉目的在降低在平台上遭遇誘騙與不當接觸的風險。在決定哪些遊戲體驗可提供給16歲以下用戶時，考夫曼表示，Roblox會使用多項判別方式，包括遊戲在平台上存在的時間長短，以及遊戲開發者的歷史紀錄與使用模式。用戶創作的遊戲也必須符合是否適宜標準；其中包含社交或高度自由互動元素的遊戲，將不會在Kids與Select帳號中預設提供。這些遊戲創作內容的人被稱為「開發者」，考夫曼表示，Roblox目前擁有超過200萬名開發者。一名開發者表示，出於安全疑慮，家長應持續監控孩子在平台上的活動。Roblox表示，家長可以重新設定年齡驗證、提出申訴，或透過身分證明文件驗證來修正錯誤；若系統偵測到用戶行為與估算年齡不符，也可能要求重新驗證。此外，家長也將能封鎖特定遊戲，並在孩子滿16歲前管理其私人訊息功能。Roblox執行長巴蘇基（Dave Baszucki）此前曾表示，最終是否讓孩子使用該平台，應由家長自行決定是否對平台感到放心。