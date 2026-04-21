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賴清德總統原訂明（22）日啟程訪問非洲友邦史瓦帝尼，不料卻傳出專機航程途經的部分國家，突然取消專機飛航許可，出訪行程被迫暫緩。對此，立委吳思瑤於臉書發文表示，行程生變的主因是中共以經濟脅迫第三國，導致專機無端受阻，這種外交打壓前所未見，是對台灣主權的嚴重霸凌，呼籲全台人民應對此同仇敵愾。吳思瑤文中火力全開，強烈質疑在野黨的立場。她指出，面對中共的惡意與敵意，國民黨不僅未能在第一時間同聲譴責加害者，反而急著發聲撇清與先前登場的「習鄭會」無關，更有如在替中國「圍事」。她表示，國民黨在此刻不與政府站在一起，反而加碼批評民進黨執政丟掉邦交國，並吹捧馬英九時期的「外交休兵」，根本是倒果為因，為難受害的台灣。吳思瑤感嘆，當台灣在國際上遭受欺凌時，為自己的國家講話、與政府站在一起難道這麼難嗎？直言「有這種在野黨，還需要敵人嗎？」，質疑朝野政黨若無法在國家尊嚴上達成共識，「我們不同黨，恐怕也是不同國」，展現出對國內政局及外交處境的遺憾。