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職場「3星座」報復心最強！千萬別惹到：記仇一輩子

🟡天蠍座

▲天蠍座擅長長期記仇，外表平靜但內心持續記帳，等待時機反擊。（圖／Gemini製圖、記者賴禹妡製）

🟡摩羯座

▲摩羯座報復心強，表面上維持好關係，但偏向理性布局，透過規劃與策略進行回應，甚至借助他人完成目的。（圖／Gemini製圖、記者賴禹妡製）

🟡水瓶座

▲水瓶座復仇走「出奇制勝」路線，表面不在意，實際暗中安排讓對方措手不及。（圖／Gemini製圖、記者賴禹妡製）

你有在職場遇過報復心強烈的人嗎？《搜狐網》命理專欄點名3大「報復心最強」星座，包括天蠍、摩羯與水瓶，表示這類型的星座面對衝突時不會立即反應，而是選擇累積與觀察，一旦被得罪，不僅不容易放下，甚至可能記恨多年，等到時機成熟才出手，讓對方措手不及，遇到的話務必小心應對。天蠍座常被形容為記仇能力頂尖的代表，對於被冒犯的事件能長時間記在心中，動輒數年仍難以淡化。表面上他們仍可維持正常往來，但內心早已將細節逐一記錄，等待適合時機回應。職場中若遭到刻意刁難，天蠍座未必當下反擊，反而傾向蒐集資訊、觀察局勢，待關鍵時刻一次出手；在感情裡，即便接受道歉或看似和解，也可能在對方最放鬆時，以突如其來的方式回應過往的不滿。摩羯座的報復方式偏向理性與策略，被形容如同執行一場縝密的任務。當受到冒犯時，他們不會立即翻臉，而是先退一步整理思緒，將後續行動逐步規劃，並耐心等待時機成熟。職場上，摩羯座可能透過「借力使力」的方式處理衝突，表面維持良好關係，實際上已安排好應對策略，甚至藉由他人達成目的；在感情中，則可能在對方毫無防備時，給出關鍵一擊，讓對方措手不及。水瓶座的反應往往不按牌理出牌，被歸類為手法獨特的類型。他們不太會正面衝突，反而傾向用對方意想不到的方式回應，讓人難以預測，表面上仍能維持輕鬆互動，但內心早已盤算下一步。職場方面，水瓶座可能運用心理戰，在不動聲色中讓對方陷入尷尬或困境；感情中則顯得相對果斷，可能在對方最鬆懈時做出決定性行動，甚至不給對方解釋空間。