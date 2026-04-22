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▲元元兼具可愛和性感，經常分享旅遊及生活辣照，與粉絲互動熱絡，IG超過100萬人追蹤。（圖／元元臉書）

▲股市小白元元曾經進場半個月就賺進100萬元，除了電子股，她接連買航運股、美股都賺錢。（圖／元元臉書）

30歲元元（本名吳婕安）以日系童顏、32E好身材，2018年從直播圈轉入綜藝圈，憑《綜藝玩很大》、《國光幫幫忙》等節目打開知名度，受封「新宅男女神」、「呆萌系教主」，曾經推出多本大尺度寫真集，工作步上軌道的她，收入越來越穩定，曾分享投入股票市場，半個月內賺到近100萬元，本人也傳授自己的投資觀念就是「見好就收」、「設好停損點」。之所以會接觸股票，元元先前在《綜藝大熱門》透露，因為別人都跟她說玩股票很危險，這反而引發她的好奇心，看著朋友玩，也手癢想嘗試，於是抱著「玩玩看」的心態，準備150萬元當作本金，挑了幾支電子股，沒想到，買進後股價就開始狂飆，進場半個月就賺了100萬元，股齡才1年的她，懵懵懂懂獲利百萬，元元笑稱自己走新手運。主持人Lulu聽完元元的故事，開玩笑說「難怪有一陣子沒看到妳」，元元竟也大方承認「對！我就有一陣子沒有上通告，就是因為賺太多錢」，讓全場譁然，不過她知道電子股不可能一直漲下去，所以就脫手賣掉。還有一次，朋友跟元元介紹航運股資訊，她在80幾塊時進場，一口氣買了20張，但因為對於股票一竅不通，只看得懂紅色是漲、綠色是跌，所以買進後就一直放著，怎料，某天打開看損益表，發現自己默默賺了200多萬元，一旁曾在股市慘賠的唐從聖、洪都拉斯聽了羨慕又忌妒，此後元元信心大增，轉買美股，看錯漲跌代表色的她，以為紅色是漲便加買，意外「逢低買進」，後來該支美股大漲，也賺了幾十萬元台幣。元元分享自己的理財方法，非常重要的關鍵就是「見好就收」，確定獲利超過預設值就會毫不猶豫賣掉，「忘記跟大家說，我一定也虧過錢，虧錢是一定有的，但一定要設好停損點，這樣子虧錢的時候也不會大虧！」強調股票的風險真的很大，「我其實也不完全是靠運氣～還是要認真做功課！不對！應該說還是認真工作比較實在！」針對元元的理財方式，《NOWNEWS今日新聞》特別採訪財經專家盧燕俐，她認為投資都有新手運，1年賺並不表示5年也會賺，更不代表這一輩子永遠都會賺，且每次多頭時代的主流股都不同，上次是航運股這次是AI股，真的要做足功課才有機會獲利，「股票不是拿來玩的，是要有研究，思考適合自己的策略，才能當長期贏家。」