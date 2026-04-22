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▲王子1日交保後搭車返回昆凌名下的內湖豪宅，而非南港租屋處。（圖／記者林調遜攝）

▲▼笑笑劉姿妤（上）與球員林信寬（下）被拍到約會、疑似同居。（圖／笑笑IG@yuyu__liu）

▲50歲的許路兒換上比基尼泳裝展現好身材，外型凍齡彷彿大學生。（圖／許路兒IG@lurehsu）

《NOWNEWS今日新聞》為各位帶來今（22）日的娛樂搶先看，男星王子（邱勝翊）爆出不僅偷吃人妻粿粿，還捲入閃兵案，交保後被拍到返回昆凌名下的內湖豪宅過夜。職棒樂天桃猿、職籃台啤永豐雲豹啦啦隊女孩笑笑（劉姿妤）被拍到約會雲豹球員林信寬，小倆口似乎熱戀中。女星許維恩的大姊、50歲時尚網紅許路兒分享比基尼辣照，被粉絲稱讚完全看不出真實年紀，根本就像大學生。王子本月1日因閃兵案被檢方從南港的租屋處帶回調查，據《CTWANT》報導，他當天交保後卻未返回南港，而是回到昆凌名下的內湖高檔豪宅過夜，這與先前傳出的昆凌已將豪宅收回的說法有所出入，王子顯然還是能自由進出該棟房產。而粿粿近日則出現在內湖、基隆一帶，10日當晚被狗仔拍到4個地點，似乎是想確認沒被跟拍，行駛路線很保守。28歲的棒籃雙棲啦啦隊女神笑笑職棒應援樂天桃猿，職籃則應援台啤永豐雲豹，是電豹女副隊長。據《CTWANT》報導，她17日被拍到和雲豹球員林信寬在信義區約會，同行的還有電豹女草莓以及同隊球員陳孝榕，儼然是double date行程。4人不僅一起吃飯，還一起逛台北101，笑笑隨後更和林信寬一同返回新北市的住處，疑似已發展到同居階段。女星許維恩的大姊許路兒是台灣知名時尚網紅以及服飾品牌LURE HSU的創始人，更曾以凍齡童顏紅到國外，IG有84萬粉絲追蹤。昨日深夜許路兒就在IG分享一系列度假美照，只見她換上白色比基尼搭配紅色休閒長裙，身材齡贅肉，戴上墨鏡後，看起來彷彿只有20多歲，駐顏有術，讓粉絲也紛紛大讚：「真的超美」、「簡直是大學生」。