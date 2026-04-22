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柯文哲日前赴台中逢甲夜市掃街時，現場突瀰漫起一股辣椒水氣味，一度引發「蓄意攻擊」的質疑；隨後警方調查結果出爐，竟是轄區分局長周俊銘測試辣椒水釀禍。真相大白後，台中市西屯區市議員參選人劉芩妤便決定撤告，並帶著飲料慰勞第六分局基層員警。對此，柯文哲前攝影官潘俊霖狠酸，劉芩妤沒有因為造謠而退選，反而成了辣椒水事件的受益者。潘俊霖表示，民眾黨在台中掃街辣椒水事件，一位雞婆親自帶隊的分局長被拔官，這一位第一時間謊稱有2名不明人士共乘機車惡意犯案的候選人，沒有因為造謠而退選，直接省下了宣傳費用，反而進階成為全台灣都認識的候選人，反正民眾黨的不就是這樣，開始漸漸成為台灣人普遍的認知，不管好聲量或是壞聲量，只要有聲量打響知名度，當眾吃X他們都願意。劉芩妤昨（21）日上午帶著2袋手搖飲到第六分局慰問員警，並完成撤告程序。她透露這幾天團隊成員除了忍受身體不適，更被迫承受網路「自導自演」的抹黑與二次傷害，心情一度非常低落。感謝警方不護短讓真相水落石出，案件到此告一段落，希望社會回歸和平，不要做無謂的鬥爭。劉芩妤強調，一切對事不對人，「報案是為了追求真相，撤告是為了恢復平靜」，基層員警沒日沒夜辛勤查案，專業與公信力不該被政治口水淹沒，分局長個人行為雖有疏失但已受處分，她不希望這場公共安全意外繼續淪為政治鬥爭與網路獵巫的工具。由於《傷害罪》非公訴罪，告訴人劉芩妤遞交「撤回告訴狀」後，檢察官將進行不起訴處分。