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▲第3屆以來「威力彩」、「大樂透」億元頭獎逾期未兌領統計。（圖／台灣彩券公司提供）

▲「威力彩」、「大樂透」億元以上頭獎尚未兌領資料。（圖／台灣彩券公司提供）

今（2026）年大樂透、威力彩累計已開出20注頭獎，不過，台灣彩券公司今（22）日表示，截至目前還有6筆頭獎沒完成領獎程序，其中領獎期限至剩20天的是在2月12日開出的13.55億威力彩，由新竹市及新北市板橋2注分得，每注各6.77億元，領獎期限至5月12日截止，如果沒在期限內領獎，獎金將全數歸入公益彩盈餘。同時，也還有4筆億元頭獎也還沒領獎。台彩指出，公益彩券歷年共有5筆單注獎金達1億元以上的頭獎，因未於領獎期限前完成兌領而全數歸入公益彩券盈餘。其中單筆金額最高紀錄是在2008年4月14日開出在台北市大同區的2.5億元威力彩；次高則為2011年4月26日開在高雄市小港區的1.99億元大樂透頭獎。此外，還有2018年2月2日開在台東縣台東市1.02億大樂透、2018年10月2日開在基隆市中正區的1億大樂透及2021年10月26日開在台中市潭子區的1億元大樂透頭獎。不過，今年以來大樂透及威力彩累計也已開出20注頭獎，其中還有6筆頭獎還沒完成領獎程序，包括今年2月12日第115000013期威力彩，2注分得13.55億元頭獎，分別在新竹市東區東門里復興路55號一樓「金元寶彩券行」及新北市板橋區民治街105號「福泰彩券行」開出，每注約得6.77億元，距離5月12日的領獎期限只剩下最後20天。再來是3月2日從新竹縣湖口鄉鳳凰村仁樂路「兆億富投注站」所開出的2億威力彩頭獎、3月10日開在苗栗縣竹南鎮頂埔里中華路133號「金元彩券行的1億大樂透、3月17日開在桃園市桃園區大樹里桃鶯路276號「超吉匯彩券行」的1億大樂透及昨日開在新北市中和區光華街的「神獎彩券行」2.2億大樂透頭獎。