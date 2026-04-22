韓國女團BLACKPINK成員Jisoo的親哥哥金政勳，近日被爆出家暴與性暴力醜聞。一名23歲的A女在網路上公開多項證據，指控婚後長期遭到金政勳的精神控制、暴力對待與性虐待，導致體重驟降至34公斤。隨著爭議不斷擴大，網友更挖出金政勳其實有過兩段婚姻，第一次結婚時，BLACKPINK全員都有去參加婚禮，由於有不少人將兩任妻子搞混，認為A女所言是假的。對此，哥哥的第一任妻子沈默多日，在昨（21）日跳出來表示兩人早在去年1月離婚。
Jisoo哥哥結過兩次婚！第一任妻子出面發聲了
哥哥的第一任妻子在沉寂5天後，昨日晚間正式透過社群平台發聲：「我們早在2025年1月就離婚了。」強調對於離婚後男方發生的任何事情完全不知情，呼籲大眾克制未經證實的惡意留言，並感謝這段時間給予支持的人。證實兩人的婚姻早已結束、正式劃清界線。
BLACKPINK全員曾出席婚禮 和前妻婚後經營YT頻道
事實上，金政勳與第一任妻子的感情曾廣為人知。兩人在2019年奉子成婚，當時BLACKPINK全員更親自出席婚禮祝福，還留下了不少照片，因此粉絲們都印象深刻。婚後兩人還曾共同經營YouTube頻道分享育兒與甜蜜日常，累積了不少人氣，因此當家暴醜聞爆發時，許多網友第一時間誤認受害者是第一任妻子，才迫使她現身澄清。
至於目前出面指控的第二任妻子A女，年僅23歲的她曾曬出結婚證書與婚戒，證實與Jisoo哥哥的現有婚姻關係。但在昨日晚間，A女卻突然將帳號中所有爆料文章與證據全部刪除，引發外界高度關注與擔心，質疑她是否面臨更大的威脅或壓力，目前金政勳方面則尚未對各項指控做出具體回應。
哥哥的私事也讓無辜受累的妹妹Jisoo陷入尷尬處境。Jisoo在事件爆發後，20日正式發表聲明切割，直言：「家人的事與我無關」。
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哥哥的第一任妻子在沉寂5天後，昨日晚間正式透過社群平台發聲：「我們早在2025年1月就離婚了。」強調對於離婚後男方發生的任何事情完全不知情，呼籲大眾克制未經證實的惡意留言，並感謝這段時間給予支持的人。證實兩人的婚姻早已結束、正式劃清界線。
事實上，金政勳與第一任妻子的感情曾廣為人知。兩人在2019年奉子成婚，當時BLACKPINK全員更親自出席婚禮祝福，還留下了不少照片，因此粉絲們都印象深刻。婚後兩人還曾共同經營YouTube頻道分享育兒與甜蜜日常，累積了不少人氣，因此當家暴醜聞爆發時，許多網友第一時間誤認受害者是第一任妻子，才迫使她現身澄清。
至於目前出面指控的第二任妻子A女，年僅23歲的她曾曬出結婚證書與婚戒，證實與Jisoo哥哥的現有婚姻關係。但在昨日晚間，A女卻突然將帳號中所有爆料文章與證據全部刪除，引發外界高度關注與擔心，質疑她是否面臨更大的威脅或壓力，目前金政勳方面則尚未對各項指控做出具體回應。
哥哥的私事也讓無辜受累的妹妹Jisoo陷入尷尬處境。Jisoo在事件爆發後，20日正式發表聲明切割，直言：「家人的事與我無關」。