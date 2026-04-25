北台灣交通新地標「淡江大橋」即將於 5 月 12 日正式通車，而最受期待開箱活動之一「好朋友來瞧橋－健行音樂會」就在今（25）天早上 9 點半登場！為了讓民眾合法、安全地搶先踏上這座由 Zaha Hadid 設計的絕美斜張橋，新北市政府規畫了豐富的卡司演出與市集。《NOWNEWS》為您迅速整理今日活動時程、表演卡司與交通接駁攻略，出發前看這一篇就夠！
🗺️ 「好朋友來瞧橋－健行音樂會」活動時程與開放資訊
🟡 演出卡司亮點：金曲樂團芒果醬、甜約翰登橋開唱
今日活動不僅能健行採點，橋面主舞台更有重量級表演。即便是未報名健行的民眾，只要在開放時間內皆可上橋欣賞：
🟡 交管接駁指引：捷運淡水站設雙向專車
預期今日淡水漁人碼頭周邊將湧入大量人潮，交通局強烈建議民眾搭乘大眾運輸：
🟡 嚴禁擅闖！公路局警告：非法登橋將依法處理
雖然今日開放健行，但公路局再次提醒，淡江大橋目前仍有部分區域實施施工管制。民眾務必於官方規畫區域內活動，若發現違規擅闖未開放區段，將會同警政單位依法處理，絕不寬貸。
🟡 預告：5/9 通車典禮與 600 架無人機展演
今日活動後，淡江大橋將在 5 月 9 日舉辦盛大的通車典禮，當晚 19:20 將有 600 架無人機震撼展演，隨後於 5 月 12 日正式全面通車，屆時往返淡水與八里可省下 25 分鐘車程。
資料來源：新北市政府
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|項目
|詳細資訊
|活動名稱
|好朋友來瞧橋 健行音樂會
|開放上橋時間
|今日 09:30 - 13:00（自由上橋，不限報名者）
|主舞台位置
|淡江大橋橋面主會場
|音樂表演卡司
|10:30 甜約翰、11:30 芒果醬、Fubon Angels
|接駁車時段
|07:00 - 14:30（捷運淡水站 2 號出口直達）
今日活動不僅能健行採點，橋面主舞台更有重量級表演。即便是未報名健行的民眾，只要在開放時間內皆可上橋欣賞：
- 甜約翰 Sweet John： 10:30 起以浪漫曲風揭開序幕。
- 芒果醬 Mango Jump： 11:30 起熱力開唱，帶領民眾在橋上感受最嗨的音樂祭氛圍。
- 啦啦隊應援： 富邦悍將 Fubon Angels 也將到場與民眾互動。
預期今日淡水漁人碼頭周邊將湧入大量人潮，交通局強烈建議民眾搭乘大眾運輸：
- 雙向接駁專車： 上午 07:00 至下午 14:30，於捷運淡水站 2 號出口及輕軌淡水漁人碼頭站設有直達會場的專車。
- 道路管制提醒： 06:00 至 15:00，淡水中正路二段 51 巷及中正路一段 87 巷 8 弄實施管制，禁止汽車進入。
- 公車異動： 紅 26 路公車配合改道，今日暫停停靠「淡水漁市」、「漁人碼頭」及「輕軌漁人碼頭站」。
雖然今日開放健行，但公路局再次提醒，淡江大橋目前仍有部分區域實施施工管制。民眾務必於官方規畫區域內活動，若發現違規擅闖未開放區段，將會同警政單位依法處理，絕不寬貸。
今日活動後，淡江大橋將在 5 月 9 日舉辦盛大的通車典禮，當晚 19:20 將有 600 架無人機震撼展演，隨後於 5 月 12 日正式全面通車，屆時往返淡水與八里可省下 25 分鐘車程。
資料來源：新北市政府