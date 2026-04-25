北台灣交通新地標「淡江大橋」即將於 5 月 12 日正式通車，而最受期待開箱活動之一「好朋友來瞧橋－健行音樂會」就在今（25）天早上 9 點半登場！為了讓民眾合法、安全地搶先踏上這座由 Zaha Hadid 設計的絕美斜張橋，新北市政府規畫了豐富的卡司演出與市集。《NOWNEWS》為您迅速整理今日活動時程、表演卡司與交通接駁攻略，出發前看這一篇就夠！

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🗺️ 「好朋友來瞧橋－健行音樂會」活動時程與開放資訊

項目 詳細資訊
活動名稱 好朋友來瞧橋 健行音樂會
開放上橋時間 今日 09:30 - 13:00（自由上橋，不限報名者）
主舞台位置 淡江大橋橋面主會場
音樂表演卡司 10:30 甜約翰、11:30 芒果醬、Fubon Angels
接駁車時段 07:00 - 14:30（捷運淡水站 2 號出口直達）
🟡 演出卡司亮點：金曲樂團芒果醬、甜約翰登橋開唱

今日活動不僅能健行採點，橋面主舞台更有重量級表演。即便是未報名健行的民眾，只要在開放時間內皆可上橋欣賞：

  • 甜約翰 Sweet John： 10:30 起以浪漫曲風揭開序幕。
  • 芒果醬 Mango Jump： 11:30 起熱力開唱，帶領民眾在橋上感受最嗨的音樂祭氛圍。
  • 啦啦隊應援： 富邦悍將 Fubon Angels 也將到場與民眾互動。
▲氣樂團「甜約翰 Sweet John」將於今日（4/25）上午 10 時 30 分登上淡江大橋主舞台，以浪漫曲風陪伴健行民眾。圖為樂團宣傳照。（圖／新北市政府提供）
▲氣樂團「甜約翰 Sweet John」將於今日（4/25）上午 10 時 30 分登上淡江大橋主舞台，以浪漫曲風陪伴健行民眾。圖為樂團宣傳照。（圖／新北市政府提供）
▲金曲入圍樂團「芒果醬 Mango Jump」將於今日（4/25）上午 11 時 30 分壓軸登場，預計將掀起活動最高潮。家長與樂迷可利用接駁專車前往現場。圖為樂團宣傳照。（圖／新北市政府提供）
▲金曲入圍樂團「芒果醬 Mango Jump」將於今日（4/25）上午 11 時 30 分壓軸登場，預計將掀起活動最高潮。家長與樂迷可利用接駁專車前往現場。圖為樂團宣傳照。（圖／新北市政府提供）
🟡 交管接駁指引：捷運淡水站設雙向專車

預期今日淡水漁人碼頭周邊將湧入大量人潮，交通局強烈建議民眾搭乘大眾運輸：

  • 雙向接駁專車： 上午 07:00 至下午 14:30，於捷運淡水站 2 號出口及輕軌淡水漁人碼頭站設有直達會場的專車。
  • 道路管制提醒： 06:00 至 15:00，淡水中正路二段 51 巷及中正路一段 87 巷 8 弄實施管制，禁止汽車進入。
  • 公車異動： 紅 26 路公車配合改道，今日暫停停靠「淡水漁市」、「漁人碼頭」及「輕軌漁人碼頭站」。
▲ 4/25「好朋友來瞧橋」健行活動接駁資訊。接駁專車於今日上午 7 時至下午 2 時 30 分提供服務，民眾可於捷運淡水站 2 號出口或輕軌淡水漁人碼頭站旁搭乘，建議多加利用以避開交管人潮。（圖／新北市政府提供）
▲ 4/25「好朋友來瞧橋」健行活動接駁資訊。接駁專車於今日上午 7 時至下午 2 時 30 分提供服務，民眾可於捷運淡水站 2 號出口或輕軌淡水漁人碼頭站旁搭乘，建議多加利用以避開交管人潮。（圖／新北市政府提供）
🟡 嚴禁擅闖！公路局警告：非法登橋將依法處理

雖然今日開放健行，但公路局再次提醒，淡江大橋目前仍有部分區域實施施工管制。民眾務必於官方規畫區域內活動，若發現違規擅闖未開放區段，將會同警政單位依法處理，絕不寬貸。

▲公路局提醒，通車前橋面仍屬工區，切勿為私自取景而非法擅闖；想近距離開箱地標，務必透過官方規劃的 5 場合法活動安全登橋。圖為先前路跑活動畫面。（圖／翻攝自「公路局：公路人」臉書）
▲公路局提醒，通車前橋面仍屬工區，切勿為私自取景而非法擅闖；想近距離開箱地標，務必透過官方規劃的 5 場合法活動安全登橋。圖為先前路跑活動畫面。（圖／翻攝自「公路局：公路人」臉書）
🟡 預告：5/9 通車典禮與 600 架無人機展演

今日活動後，淡江大橋將在 5 月 9 日舉辦盛大的通車典禮，當晚 19:20 將有 600 架無人機震撼展演，隨後於 5 月 12 日正式全面通車，屆時往返淡水與八里可省下 25 分鐘車程。

資料來源：新北市政府

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徐銘穗編輯記者

新聞傳播學系畢業的INFP人，習慣踩進受訪者鞋裡共感，時常不小心過了頭，曾被受訪者阿嬤的故事逼哭，當媽後哭點爆低，看不得兒虐新聞。曾以《大海就是我的老闆 郭芙》報導，獲2020台灣扶輪公益新聞金輪獎平面報導佳...